汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

四川汶川縣映秀鎮一名身高1.3米的「袖珍老師」湯星月，18日在親友見證下，嫁給身高1.7米的小學同學。婚禮上，湯星月說：「終於嫁給了9歲就對我笑的小男生！」

紅星新聞報導，湯星月生於1998年10月。2008年汶川地震 ，9歲多的湯星月還是映秀小學五年級的學生，她埋在地下6個小時後被救出。因為髖關節 脫位和脊椎受傷，她的身高停留在1.3米，成了「袖珍姑娘」。

湯星月沒有因此放棄自己的音樂夢想，初中畢業以後，她入讀四川音樂學院附中。後來，還被四川電影電視學院音樂表演專業破格錄取。

地震改變了星月的命運，讓她受到更多關注，各種公益晚會、比賽、新聞報導……還上了選秀節目「星光大道 」。

2019年，湯星月和小學同學舒亮重逢，他們自然地走到了一起。她喜歡逛街、吃東西，男朋友原本體重120斤，她給愛人取了個外號「小胖」，「跟著我吃胖了，140斤了。」湯星月說，不過，他們倆一起拍的寫真照「最萌身高差」，倒是可愛得不得了。

「剛在一起不久，參加完星光大道回來，因為髖關節脫位，病情加重了。」湯星月說，一度她腿痛、兩條腿不一樣長，拄著拐，身體彎曲，甚至還可能要更換關節，但男友一直在身邊，陪她一起康復訓練了半年，終有好轉。

2020年，湯星月大學畢業之後，成為一名音樂教師。2022年底，她從學校辭職後開始創業，從事藝體培訓，「現在依然還是從事教師工作，只是工作環境變了。」

今年2月14日，兩人到汶川縣民政局領證，湯星月曬出甜蜜合照，「終於嫁給了九歲就對我笑的小男生！」

在親友見證下，兩人18日在汶川映秀鎮結婚。婚禮上，舒亮再次單膝跪地向湯星月求婚，感動所有親友，也感動了湯星月，她說： 「太多的人都不看好我們了，我們都熬過來了，我每次想放棄的時候，他都跟我說『如果你都不理我，就沒有人理我了』。」