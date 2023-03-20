北京月嫂月薪逾2萬 學者驚：比我的工資還高

月嫂月薪最高超過兩萬，成為話題。(取材自新京報/CFP圖)

中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲在2023亞太金融論壇表示，中國家政服務人員短缺，缺口高達2000萬。「北京 的月嫂我聽說工資已經一個月超過兩萬（人民幣，下同）了，起碼比我的工資高，比很多博士碩士的工資都高。」網友聞訊驚嘆「碩士博士白讀了」。

新浪財經刊文指出，在陳文玲看來，當前影響中國經濟復甦發展的最重要的一個問題，就是消費。隨著中國人民生活水平提高，即期購買力不斷提升，但近三年發生非常重大的變化。「2022年，我們的消費是-0.2%，最終消費率從2021年的65.4%下降到32.8%，正好下降了一半。」陳文玲說。

陳文玲表示，2022年很多地方經濟社會發展受到影響，其中在三駕馬車裡面受影響最大的，就是消費這駕馬車。

陳文玲指出，三駕馬車沒跑起來的，甚至還在倒車的就是消費。而擴大消費的前提，就是讓老百姓有錢消費。從現在看，消費現在成了中國經濟最大的短板。

陳文玲表示，激活消費，擴大消費需求，是2023年放在優先地位的、拉動經濟的第一大動力，三駕馬車的第一駕馬車。

其中，她建議，激活具有爆發力的消費領域，滿足消費側結構不斷升級的要求。

「這裡面最重要的是健康消費領域，第二是文化消費領域，第三是教育 培訓領域，第四家政服務領域，第五是交通出行領域。這幾個領域的服務消費非常重要。家政我想說幾句，我們現在家政服務，其實人員短缺，供給側短缺，中國初步統計需要5000萬家政服務人員，所以缺口是2000萬。而家政服務人員，高端的服務人員供給是嚴重不足，北京的月嫂我聽說工資已經一個月超過兩萬了，起碼比我的工資高，比很多博士碩士的工資都高。」陳文玲說。

文章在網上引起討論，其中有關家政服務人員短缺的消息勾起網友的留言，有網友嘆，「現在碩士博士一大堆，不值錢了。」另有網友指出，「月嫂什麼工作強度？沒點數嗎。」「月嫂能保證一直有活幹？沒有空窗期？」