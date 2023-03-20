北京碩博畢業生首超本科生 「緩就業」恐影響經濟恢復

北京大學18日舉辦2023屆畢業生春季就業洽談會。 (中新社)

中國高校畢業生「緩就業 」現象似乎隨著經濟成長減緩而愈趨明顯。據統計，北京 碩、博士畢業人數已首次超過本科生；專家分析，這一變化可能使就業進度放緩，連帶影響經濟恢復。北京大學、清華大學等高校在疫後舉辦了近年規模最大的雙選會，不少地方政府和企業進校招才並祭出高薪，國防軍工、高新技術、IT業等重點行業有單位開出60萬元（人民幣，下同）年薪。

澎湃新聞報導，18日下午，北京大學舉行2023屆畢業生春季就業洽談會，共有388家用人單位到場，招聘崗位1.5萬個，計畫招聘總人數5.5萬人。北大學生就業指導服務中心相關負責人介紹，此次雙選會是近年來北京大學舉辦最大規模雙選會。參加雙選會的用人單位，不少來自國防軍工、高新技術、信息軟件傳輸等重點行業、領域。有各類央企、國企，互聯網大廠、房地產 公司等；湖北黃石市委組織部、江蘇鹽城市響水縣委組織部的展台也在現場。

據黃石市委組織部工作人員介紹，當下各地人才競爭激烈，今年該市首次通過市委組織部到高校招才，計畫招聘30人左右，碩士及以上學歷北大畢業生可免筆試，直接進入面試。江蘇省鹽城市響水縣委組織部的展台則掛出「最高30萬年薪+40萬房補」的展牌，計畫招100多人，除提供房補外，當地還提供生活補貼、交通補貼，並解決配偶安置問題。

現場很多用人單位標出的薪資水平頗為可觀。不少用人單位的薪資標準為，本科學歷年薪15萬元以上，碩士學歷年薪20萬元左右，博士學歷年薪30萬元左右。上海存志高級中學招聘宣傳牌顯示，招聘語數外等各學科教師，年薪稅前40至60萬元，其中基本工資不低於30萬元/年。

而在地方政府與企業高薪招聘的同時，是越來越多的高校畢業生選擇了「緩就業」，先念碩博士再說。據3月初人社部數據，2023屆高校畢業生人數將達1158萬，較去年增82萬人，再創新高。今年北京市大專院校畢業生估計有28.5萬人，碩、博士畢業生人數首次超越大學本科生。

北京高校大學生就業創業指導中心副主任蘇秀麗表示，2020年到2022年，畢業生出國比例明顯下降，留學生回國就業人數增加，加上一部分往屆畢業的未就業人員，今年畢業季的就業形勢仍嚴峻。

蘇秀麗並指出，北京研究生的畢業人數首次超過本科生，這一變化有利有弊，一方面體現出北京高校的人才培養層次高，畢業生人力資源價值大；另一方面由於研究生相對來說具有較強競爭力、其選擇空間更大，就業進度也相對放緩。