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留言「家長又有作業」 他被師踢出群 網懟：不能說真話

中國新聞組／北京20日電
學生家長在班級群發了一句「家長又有作業了」，竟被老師踢出群。（群聊截圖）
學生家長在班級群發了一句「家長又有作業了」，竟被老師踢出群。（群聊截圖）

河南焦作沁陽市一名學生的父親發視頻稱，因為在班級群內發了一句「家長又有作業了」，不但被老師踢出群聊，還被老師打電話「教育」，網友留言稱「是的，現在是學生做作業還是家長做作業…..」、「這個社會就不能說實話」；河南焦作沁陽市教育部門近日回應稱，已介入調查。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，該家長自稱是沁陽市商隱小學學生的家長，他在視頻中表示，日前老師在班級群內發了一則通知，要求學生寫300字的心得體會，同時提出要求上交電子版。看到這個通知後，這位家長回覆了一句「家長又有作業了」。沒過多久，他發現已被班主任移出群聊，無法在群內發送信息。

當天晚上，當事人將此事發到朋友圈，第二天一早，他就接到了老師打來的電話，向他「興師問罪」，語氣生硬。

報導指出，網友也紛紛留言力挺這位家長，「給學生布置作業，要電子版的明明就是給家長也留作業，家長說的有錯嗎？而且家長添加一個『又』字明擺著已經不是一次兩次了。許多家長保持沉默，不就是怕老師給孩子『小鞋』穿嗎？」、「該家長以後還得考慮，如果老師找孩子『茬』，就是給孩子永遠難看的臉色也夠孩子受的，以後孩子所承受的會更多」。

岳雲鵬曾因輔導女兒作業崩潰上了熱搜，引發家長共鳴。（取材自澎湃新聞）
岳雲鵬曾因輔導女兒作業崩潰上了熱搜，引發家長共鳴。（取材自澎湃新聞）
學生父親在家長群組留言「家長又有作業了」，竟被老師踢出群聊。（視頻截圖）
學生父親在家長群組留言「家長又有作業了」，竟被老師踢出群聊。（視頻截圖）

教育部 河南

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