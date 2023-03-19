萬科創始人王石：計畫81歲第3次攻頂聖母峰

萬科集團創始人王石。（取材自澎湃新聞）

萬科集團創始人兼董事會名譽主席、萬科公益基金會理事長王石19日在演講中表示，他要繼續挑戰自我，計畫81歲時第三次攻頂珠穆朗瑪峰（聖母峰）。

王石是在今天的2023亞布力中國企業家論壇年會演講時「隔空回應」俞敏洪（新東方教育 集團創始人兼董事長）時作上述表示。

澎湃新聞報導，一天前（18日），俞敏洪調侃王石，自己不敢攀登珠穆朗瑪峰：「一個是我不敢，從心裡不敢去爬，我怕把我的命丟了。第二，我還真有一點點認為，世界的最高峰還是在下面仰望更好一點。為什麼要把它踩在腳下呢？而且踩了一次還得踩第二次，踩了第二次還得踩第三次，我覺得有點過了」。

王石則在今天的演講中隔空回應表示，俞敏洪的境界更高，他準備第三次挑戰珠峰，才體會到仰望的精神。

王石說，自己一生要三次登頂，和前兩次不同的是，第三次山峰沒有物理高度，而是心理高度。他計畫81歲第三次登頂珠峰，因為目前人類登頂珠峰的紀錄是80歲（日本人三浦雄一郎），他以此繼續挑戰自我，弘揚亞布力精神。

今年72歲的王石回顧了自己登頂珠峰的經歷：2003年他登上了珠峰，當時是個人主義的一個極端膨脹的頂點，7年之後（2013年）他再一次登上珠峰。不同的是，第一次他為了達到個人主義，是不環保地登山。第二次是環保登山，零垃圾，連大便都要攜帶下山，這個難度非常非常大，但是他做到了。

王石說，自己真正的環保變化就是從攻頂珠峰開始的，登頂珠峰後，他不自覺地走上環保之路，除了珠峰之外，其他頂峰也要登。在攀登非洲第一高峰吉力馬札羅峰時，他十分震驚。

「海明威說那是四季都覆蓋著雪的雪山，但是我登頂的時候沒有發現一片雪…我才發現氣候變化真正給我們帶來的是什麼，並開始思考，環境保護和我有什麼關係，和中國企業有什麼關係，從那之後我就走上了自贖之路」。王石表示。

演講中，王石還談到了房地產 行業的碳排放量。一般而言，開發量與碳排放量有正相關性，但他以2021年的資料舉例，以開發量論，恒大 排第一，碧桂園排第二，萬科排第三。而碳排放方面，萬科卻排到第21位，「在百名排位當中，只有萬科的開發量和碳排放量不是正相關性，開發量雖然大，但是碳排放減少很多」。

王石還回憶2013年參加的聯合國氣候大會，那一年，王石發起「中國企業日」的活動，當時中國企業館是萬科贊助的，有人就提出命名為「萬科日」，但王石否定了這個建議，「因為如果命名萬科日，我把中國企業家請來，就等於讓大家給萬科站台。如果命名為中國企業日，則是讓每個企業家給自己站台」。

他說，2009年的100家企業參加，到2013年2000家企業參加，再到2019年，「中國企業日」的參與企業數量，從3000家到了100萬家。

王石表示，2020年10月，他決定開創一個創業平台，做碳中和社區，探索綠色低碳、零碳排放。這個公司主要就是在做三件事，提高能源的使用效率、儘量減少碳排放、用碳灰中和排放。