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中國首位「嗩吶博士」劉雯雯 將老土樂器吹進世界舞台

記者陳言喬／綜合報導
劉雯雯是中國第一個嗩吶女博士。(取材自微博)
劉雯雯是中國第一個嗩吶女博士。(取材自微博)

說到嗩吶，很多人第一反應是只在紅白場合上演奏的傳統樂器，但在中國，這門樂器還有專門的博士學位，近年世界知名舞台上還有嗩吶的演奏會，當中最引人注目的是中國第一位嗩吶女博士劉雯雯，她將這種「老土樂器」帶到了全世界。

「當代中國」報導，90後的劉雯雯出生在嗩吶世家，家族從明末清初承襲嗩呐已有400多年，到她已是第13代。

因為太少見到女子吹嗩吶，年幼的劉雯雯怎麼也喜歡不起這個金屬喇叭：「當時蠻反感，覺得這就不是女孩能幹的事。」只要一有機會，她就想盡辦法逃避練習。但不管怎麼反叛怎麼鬧脾氣，爸媽都會等她冷靜下來，陪她繼續練習。日復一日，嗩吶成了劉雯雯人生中最重要的事。

2008年，到了考大學的年紀，堂兄表妹都選擇了建築、醫學之類更有前途的專業，劉雯雯則繼續「逆時代」，考入上海音樂學院，成了嗩呐大師劉英的學生。

吹嗩吶首先是項技術活，業界稱它是「高危樂器」，只要有一點點瑕疵，就會被無限放大；其次它是項體力活，吹奏一首五、六分鐘的曲子就讓人憋得面紅耳赤，對肺活量和身體素質的要求極高。

吹嗩吶，每天保持兩、三小時的練習已經不易，但劉雯雯的訓練時間長達五、六小時：「我也沒有特殊的辦法（練好嗩吶），就是讓自己和嗩呐融為一體，下苦功，不停地吹，不停地聽音修改......可以說，我沒有生活」。

但她的努力終於讓人看見，2017年，雪梨歌劇院邀請她前去表演，她成了歷史上第一個登上該舞台的嗩吶演奏者。當時跟她合作的，是中國著名的指揮家、作曲家譚盾。

表演前譚盾鼓勵她：「你要記住，你今天手裡拿的是最有中國特色的樂器，要演奏中國民間最傳統的音樂，你可以走得慢一點，優雅一點。」這番話一下子給了她很大力量。

嗩吶一響，百鳥來朝。她演奏的正是這首最經典的高難度傳統曲目「百鳥朝鳳」，她用嗩吶哢戲和循環呼吸的方法，模擬出各種各樣的鳥叫聲。在場觀眾屏住呼吸，備受震撼。

這場表演讓劉雯雯一戰成名。之後，她開始頻繁登上國際國內各大舞台，和一流的樂團、指揮家合作。她逐漸意識到，嗩吶已經不是一件簡單的中國傳統樂器。

為了繼續深造，2020年，劉雯雯成為中國第一個嗩吶博士。很多人不知道嗩吶還有博士學位，這個學位也確實小眾：全國每年只招三人，既要求過硬的演奏技能，又要有一定的社會影響力，幾十年來無人問津。

為了完成考試，劉雯雯的練習時間從以前的每天5、6個小時升級到12、13個小時，睜眼的時間幾乎全與這個金屬喇叭相伴。

拿到博士學位後，劉雯雯開始思考怎樣進一步創新。作為一個90後，劉雯雯跟其他人一樣從小聽周杰倫，也沉迷過搖滾和爵士。於是她突發奇想，嘗試把嗩吶和這些流行元素結合起來。她一方面邀請年輕的作曲家為嗩吶專門寫曲，另一方面和其他樂團磨合演奏，想盡辦法讓嗩吶和其他樂器碰撞出火花。她用嗩呐融合鋼琴和大鼓，形成具有強烈個人風格的爵士曲風。

中國首個嗩吶女博士劉雯雯2022年10月在上海交響音樂廳首演《一枝花》，用一支嗩...
中國首個嗩吶女博士劉雯雯2022年10月在上海交響音樂廳首演《一枝花》，用一支嗩吶對抗整個交響樂團。（取材自上觀新聞）

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