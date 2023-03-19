花6年克服世界性難題 大連「穿海地鐵」開通了

東北地區首條海底地鐵線路大連地鐵5號線，3月17日正式開通運營。(取材自微博)

歷時6年建設、總投資 202.54億元人民幣的東北地區首條海底地鐵 線路「大連地鐵5號線」，17日正式開通運營。這是世界首例海域岩溶地層大直徑盾構隧道，被業內稱為「超級穿海」工程。海底隧道段全長2882米，其中海域段全長2310米，穿越大連主城區南北兩端，民眾出行時間可由原本的2小時縮短至40分鐘。

央廣網報導，大連地鐵5號線工程南起虎灘新區站，北至後關站，全長24.484公里，總投資約為202.54億元。2017年3月30日開工建設，共設車站18座，其中換乘站3座。

大連公共交通建設投資集團有限公司城軌運營分公司安全技術考核部初鵬表示，地鐵5號線是東北首條海下地鐵線路，是世界首例海域岩溶地層大直徑盾構隧道、中國最長距離硬岩地層大盾構隧道、中國最大直徑地鐵海底隧道，被業內稱為「超級穿海」工程，定性為史無前例的「世界性難題」。此外，地鐵5號線在環保、科技、設施設備、人文等方面均進行了一定程度的升級。

地鐵5號線的開通，串聯起大連市青泥窪橋商圈、梭魚灣商務區兩大城市功能核心區域，服務大連火車站、大連新機場 兩座對外交通樞紐，拉近沿線景區、商圈、高密度住宅區、交通樞紐的時空距離，使全程近2個小時的出行時間縮短為40分鐘，構建了「一灣兩岸」的城市新格局。

首班車定於早上10點38分發車。據報導，市民孫女士表示，自己從5號線施工起就一直期待著通車，從自己家所在的梭魚灣南站上車，僅用3分鐘便可穿過海底直達火車站，比路面開車節省了半個小時左右，還不用擔心堵車的問題。