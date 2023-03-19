豬八戒說樅陽話？縣府砸6000萬拍西遊動漫

安徽省樅陽縣打造新西遊文化IP「新西遊歷險記」動漫。(取材自微信)

安徽省銅陵市樅陽縣文化旅遊開發管理有限公司聯合功夫動漫 所打造的新西遊文化IP「新西遊歷險記」項目，日前入選安徽省2023年重點項目清單。透過動漫打造樅陽城市IP的想法立刻引起了關注。根據已公開的資料顯示，樅陽縣在打造這一城市IP方面已經標出一近6000萬元的項目。

澎湃新聞報導，上述樅陽縣文化旅遊開發管理有限公司聯合功夫動漫打造樅陽縣城市超級IP動漫項目，早在2021年就已啟動。

那麼「西遊記」與樅陽有著什麼樣的淵源呢？樅陽為何要打造新西遊文化城市超級IP呢？

報導指出，陳松郭是樅陽縣地方志辦公室編篡室主任，從事縣志研究和編篡工作已有21年。陳松郭反覆閱讀「西遊記」原始本，讓他感到興奮的是，「西遊記」的語言中運用了很多樅陽方言。

譬如，在「西遊記」的第26回，豬八戒說悟空壞話，「樹死了，又可醫得活，他弄個光皮散兒好看，者著求醫活樹，單單了脫身走路，還顧得你和我哩。」其中，「可」是沒有的意思，「者著」是托著、指桑罵槐之意。這兩句方言，樅陽、貴池一帶至今仍然常用。

「新西遊歷險記」主要以孫悟空、唐僧、豬八戒、沙僧師徒四人日常相處、一路上歷險艱險、降妖除魔、九九八十一難中盡致體現西遊精神，從而樹立正確價值觀，傳播社會正能量。

樅陽縣委宣傳部官方微信 公眾號「樅陽在線」文章指出，動畫製作將融入樅陽特有城市文化，用當下流行的敘事結構，展現樅陽風俗地貌、特色民俗、美景美食 ，還原樅陽浮山、大青山、白雲岩、白蕩湖、菜子湖、高莊等景點。線上看劇追動畫、線下實景體驗的全新模式，為樅陽產業拓展奠定堅實基礎。