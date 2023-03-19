髒、累、學徒時間長 山西瓦工年掙25萬元 仍招不到人

當前裝修需求階段性激增，市場上出現了「用工荒」，在所有的工種裡，瓦工最為緊缺。（取材自央視）

目前裝修市場上所有的工種裡，瓦工最為緊缺。山西一名瓦工王紅偉幹二十多年，一年能掙近25萬元，雖然掙得不少，卻因為工作髒、累，學的時間長，讓年輕人卻步，招不到徒弟。

來源：YouTube

上游新聞報導，裝修市場需求的階段性激增，導致周期性「用工荒」出現。一方面，瓦工、油工等技術工種並非人人都可以勝任，技能型勞動者也有一個成長的過程；另一方面，一些年老的瓦工逐漸退出工作場域，年輕人又不願意加入，「只出不進」導致「青黃不接」。供求關係的嚴重失衡，讓瓦工成為「香餑餑」。

為什麼瓦工不熱門？原因有幾點：囿於工作環境，瓦工幹的工作在一些人眼中是髒活、累活；瓦工的技術工種學習難以在短時間立竿見影。此外，在價值實現渠道多元化的當下，一些人寧可去送外賣、拍短視頻，也不願意去從事不夠自由、不夠體面光鮮的工作。

報導說，破解「瓦工年薪25萬仍招不到人」，既需要年輕人重塑和更新「意義之網」，走技能成才的道路，也需要用工單位優化工作環境、健全勞動權益保障，還離不開全社會對技能型勞動者的尊崇與肯定。當成為一名技術工人也可以很體面，當瓦工不僅「荷包」鼓也能獲得更高的社會地位，才會驅動更多年輕人心甘情願當徒弟，通過傳統師徒制的「傳幫帶」來掌握一技之長。