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武漢大學開放賞櫻 1.6萬援鄂醫護赴「3年之約」

中國新聞組／北京19日電
來自各地的抗疫醫護人員及家屬18日在武漢大學校園賞櫻。(新華社)
來自各地的抗疫醫護人員及家屬18日在武漢大學校園賞櫻。(新華社)

每年3月都是武漢大學著名賞櫻期，隨著三年疫情防控結束，18日武漢大學設立抗疫醫護專場，來自全國各地的1.6萬多名抗疫醫護人員及家屬赴約賞櫻，一起來到曾經奮鬥過的地方，回憶那段難忘的記憶。

武漢大學3月15至27日免費接受預約賞櫻，預計接待近25萬人。賞櫻活動18日迎來的首個周末，則設為援鄂抗疫醫護專。武漢大學新聞網報導，18日到武大賞櫻的醫護及家屬，來自黑龍江、遼寧、新疆、重慶、福建、貴州、江西、山東、四川、河南等地，也有武漢本地醫護，以及火神山醫院、雷神山醫院建設者代表。武大在櫻花環繞的校園，布置拱門、紅地毯星光大道、簽名牆，以及舞台。

歡迎儀式上，校長張平文表示，今年是武漢大學130周年校慶，也是學校承諾為醫護人員開設免預約賞櫻通道的第三年；學校以最高禮遇設置賞櫻專場，以最好的服務表達武大師生對醫護人員最真摯、最濃厚的感恩之情。

湖北武漢是第一個大規模爆發新冠疫情的城市，2020年1月23日至4月8日「封城」抗疫。其間，武漢大學3月8日發公開信，邀請全體援鄂醫療隊員及家人，日後一起到武大賞櫻，承諾2021年至2023年連續3年為抗疫醫護人員開設賞櫻綠色通道。

廣西貴港市第二人民醫院的蒙秋坤是三年來，首次回武漢賞花，「心情非常激動」，他說，前日到武漢後便立即去當年工作和住宿的地方走了一遍，「特別懷念和大家一起並肩作戰的日子」，蒙秋坤在簽名牆上，幫未能到場的四名同事寫下名字。

17日晚櫻花一落地，遼寧省本溪市中醫院醫生于黎，便和同事來到早已做好攻略的美食店，品嚐武漢當地的特色美食。回憶起上次來武漢抗疫援鄂時的武漢，于黎直言「彷彿不是一個世界」。

來自各地的抗疫醫護人員及家屬18日在武漢大學校園賞櫻。(新華社)
來自各地的抗疫醫護人員及家屬18日在武漢大學校園賞櫻。(新華社)

「那時的武漢，路上根本沒有人，不像現在這麼熱鬧。」直到現在于黎一直清楚地記得，自己是大年初二落地武漢。還未來得及休整，馬上就投入了緊張的戰鬥。于黎說，那時候，為了減輕感染風險，每天下班後他都會花三個小時清洗，以保證用最好的狀態迎接戰鬥。

這次重回武漢，于黎和同事都很興奮，「看到武漢這麼有活力的樣子，我們真的很高興，現在帶著家人和孩子來武漢轉轉，看看當時沒來得及看到的風景，在櫻花樹下拍照，履行三年之約，我們大家都特別開心。」

來自各地的抗疫醫護人員及家屬18日在武漢大學校園賞櫻。(新華社)
來自各地的抗疫醫護人員及家屬18日在武漢大學校園賞櫻。(新華社)

武漢 賞櫻 疫情

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