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俞敏洪「寧當流浪漢 企業家生活沒質量」 網酸一句話

中國新聞組／北京19日電
新東方創始人俞敏洪表示，寧願當個沒錢的流浪漢。(取材自每日經濟新聞)
新東方創始人俞敏洪表示，寧願當個沒錢的流浪漢。(取材自每日經濟新聞)

東方創始人俞敏洪17日表示，他周圍的老朋友企業家都在沒日沒夜地幹活、吃盒飯，沒有一個有著真正的高質量生活。「如果我再選擇，會希望當個旅行者，寧願當個沒錢的流浪漢，也比當個有錢的企業家符合自己的性格」。他並希望政府把民營企業放在國家發展核心地位。網民則關注他「想當流浪漢」說，稱他「矯情」，並調侃「把錢給我，你去流浪，不就實現了」。

每日經濟新聞報導，2023亞布力論壇年會17日在黑龍江省亞布力開幕，作為第23屆亞布力論壇輪值主席，俞敏洪在會上發表談話表示，「提到高質量發展，其實我內心在想的是認識的周圍這些老朋友企業家，沒有一個有著真正的高質量的生活」。

他說，自己周圍的企業家都在沒日沒夜地幹活，他單獨去拜訪這些企業家時，基本上就是吃盒飯，儘管平時一起聚會也能喝點酒、聊聊天，但是把所有的時間都放在了企業的發展上。

俞敏洪說，中國經濟的繁榮是跟每一個企業的發展和成長連在一起的。「就像去年我遇到困難時做了東方甄選後很多人問我你為什麼不退休？為什麼還有勇氣重新投入去做？我說這是一個不需要思考的問題，因為我們這些人就是生而為贏來的」。這個「贏」不僅是為自己的企業，也要為整個的民族和國家去贏。

俞敏洪還談到最近大熱的聊天機器人ChatGPT時表示，企業家不僅要專注自己的企業，更要關注世界變化和發展。作為企業家，沒有玩過ChatGPT，沒有資格談高科技發展，「年齡不是問題，思想僵化、不接受新鮮事物才是問題。」

俞敏洪多次以直播平台「東方甄選」轉型成功的經驗舉例稱，東方甄選成功的很大原因，是在其他人沒玩抖音時，很早就開始在抖音帶貨，沒有提前在抖音帶貨的經驗，就沒有後來的成功轉型。

自由亞洲電台引述俞敏洪表示，希望政府在考慮國家發展的時候，要把民營企業放在核心地位，只有每個國民參與的事業才是真正長久的事業。他又說，在邁向第二個百年奮鬥目標的新征程中，中國民營企業大有可為，也要積極迎接挑戰、抓住機遇、譜寫新篇。

中國網民則關注俞敏洪「寧願當流浪漢」一說。許多網民留言：「不說點便宜話凡爾賽一下就活不下去？」、「何必下輩子呢，這輩子就能當啊」、「錢賺夠了說要當流浪漢，矯情！富人們說這種話特虛偽」、「馬爸爸：我不愛錢」，

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