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復星國際創辦人郭廣昌駁頻賣產 「賣不出去才慘」

記者葉文義／綜合報導
對近日遭諷頻賣資產，中國綜合民營集團復星國際創辦人郭廣昌反擊稱：「賣東西不慘，賣不出去才慘。」(取材自鳳凰網)
對近日遭諷頻賣資產，中國綜合民營集團復星國際創辦人郭廣昌反擊稱：「賣東西不慘，賣不出去才慘。」(取材自鳳凰網)

中國綜合民營集團復星國際近年來持續出售非核心資產，其創辦人郭廣昌近日遭諷頻賣產，不過郭廣昌霸氣反擊稱：「賣東西不慘，賣不出去才慘」。

復星國際最近一筆出售非核心資產是在本月14日在港交所公告，旗下復星高科、復星產投及復星工發作為賣方，和沙鋼集團簽訂股權轉讓協議，以人民幣135.8億元(約19.8億美元)代價，出清南京南鋼60％的股權。

德龍集團董事長、新天鋼集團董事長丁立國近日出席2023年亞布力中國企業家論壇第23屆年會時，現場主持人形容丁立國「是真慘」、「我一直覺得他最近很慘，由於受到房地產行業的波及，鋼鐵行業的利潤驟降了90%多」。對此，丁立國則回應：「我比（郭）廣昌好多了。」

丁立國挑釁坐在台下郭廣昌說：「（郭）廣昌最近剛把鋼廠賣了，（郭）廣昌過去是靠買買買成就了復星，最近又開始賣賣賣，在買的快樂過程中和在賣的痛苦當中，你是什麼感受？」

據報導，郭廣昌當時在台下回應指：「（丁）立國一定要頂我的痛處」、「自己一邊喝『捨不得』（捨不得為復星旗下捨得酒業推出超高端品牌），一邊把南鋼（即南京鋼聯）賣掉了。」

郭廣昌強調，「賣東西不慘，賣不出去才慘，無論是賣酒還是賣企業，能賣出去都是不慘的」，反諷「（丁）立國，一定要記住這一點」。郭廣昌繼續反擊丁立國，「千萬不要覺得你只做一個企業你就很專業，你做得很好」。

郭廣昌又說：「誰敢說我南鋼做得不好？我是做得不好把南鋼賣掉的嗎？我覺得做一個企業容易做得好，但不一定專業就一定做得好，關鍵是組織怎麼去做，管理沒有定式，關鍵是你知道自己該怎麼去提高。」

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