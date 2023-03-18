人行突襲宣布27日降準1碼 釋放6000億救經濟

中國人民銀行17日宣布，決定於3月27日全面降準1碼。（中新社）

就在中國政府全力拚經濟及美歐突然爆發銀行業危機之際，中國人民銀行17日宣布，決定3月27日全面降準1碼（降低金融機構存款準備金利率0.25個百分點），本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為7.6%。中國銀行尚未估計降準將釋放多少資金，但仲量聯行首席經濟學家彭筱隆估計，人行此舉將釋放約人民幣6000億元（約879億美元）。

中國央行 宣布降準早於金融市場預期，先前數據顯示今年前兩個月經濟復甦緩慢但不均衡，信貸擴張強於預期。國泰君安國際經濟學家周浩表示，政策制定者希望保持經濟勢頭。

華爾街日報報導，去年12月中國宣布放開實施三年的動態清零防疫 措施後，隨後公布多項措施，欲力促經濟從過去三年嚴格防疫措施中復甦，各界對貨幣 政策進一步寬鬆寄予希望。

中國央行表示，精準有力實施好穩健貨幣政策，更好發揮貨幣政策工具總量和結構雙重功能，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩。

寬鬆流動性 引LPR下行

市場觀察，中國央行這次出手意在一石二鳥，除降準寬鬆市場流動性，也為20日將公布的3月貸款市場報價利率（LPR），引導報價下行。

市場分析，剛落幕的中國全國兩會訂出今年經濟增長5%的目標，為確保達標，當前中國經濟偏弱，單靠貨幣工具期中期借貸便利（MLF）補充流動性，始終杯水車薪，唯有透過降準釋放中長期流動性，預期降準對樓市、股市、實體經濟都是利好消息。

學者：需求不足仍是今年突出矛盾

中國首席經濟學家論壇理事長、交通銀行前首席經濟學家連平表示，今年中國宏觀政策在四個方面會有比較明顯的表現，即擴張性、針對性、連續性、統籌性。其中在在擴張性方面，指的是今年貨幣政策、財政政策總體走向擴張。

不過，連平也提到，中國經濟恢復趨勢較明朗，但基礎還是不夠穩固，需求不足仍然是今年的一個突出矛盾。

中國上次降準是在去年12月5日，除部分機構外，全面降低金融機構存款準備金率1碼，釋放長期資金約5000億元，這也是去年內第二度降準。統計2018年以來中國共實施14次降準，平均法定存款準備金率從15%左右降到不到8%。