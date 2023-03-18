人行降準1碼 學者：不足以支持經濟復甦、問題在別處

中國人民銀行昨日宣布，決定3月27日全面降準1碼（降低金融機構存款準備金利率0.25個百分點），據估計釋放約6000億元人民幣，證券 業者指可有效緩解貨幣 創造過程中的流動性約束，但有學者認為，官方最新數據顯示中國經濟正在衰退，僅憑降準並不足以支持經濟復甦。

據界面新聞報導，日前中國人民銀行行長易綱表示，目前貨幣政策的一些主要變量的水平是比較合適的，暗示降準是比較有效的方式。第一財經報導，光大證券也表示，在諸多工具中，降準所提供的流動性期限最長、成本最低，可有效緩解貨幣創造過程中的流動性約束，因此政策效果頗為明顯。

新京報報導，光大證券金融行業首席分析師王一峰認為，當前，經濟恢復基礎仍不牢固，貨幣政策在總量上仍須做好充足安排，但出於穩物價、穩預期、防風險等多重因素考慮，也要注重信貸總量增長的穩定性和持續性，避免出現「大開大合」的情況。

自由亞洲報導，從事金融工作多年的中國民營企業家胡力任表示，近些年，中國所有的固定資產迅速貶值，導致企業抵押貸款 受阻，而降準以刺激貸款的有效性並不大，「這種情況下，企業也拿不出那麼多的抵押品來做貸款，所以這些錢最後還是會流到政府手裡」。

美國民間機構信息與戰略研究所經濟學者李恆青則表示，中國的問題並不是資金流動性不足的問題，實際上是大家信心不足，表現在消費信心不足，投資信心不足。李恆青說，中國財政部昨日也發布了今年1至2月財政收支數據，全線飄紅的數據暴露中國經濟衰退明顯，僅憑降準並不足以支持經濟復甦。

李恆青指出，債務付息在財政支出中占比攀升，導致目前中國面臨的最大問題是政府運營成本持續增加，尤其是地方政府已經出現了運營困難。他表示，中國如果要解決短期內的資金缺口，政府還需要繼續擴大舉債，但一旦債務失控，中國整體經濟就將面臨極大風險。