宿舍發現14年前的留信 跨時空祝福走紅…學姐找到了
近日，湖南衡陽一女生發現寢室書櫃上貼著14年前學姐手寫的「致503室的後輩們的一封信」：自2006年入住該室以來，四姐妹從來沒有吵過架，祝福有夢想的你們前程似錦，將這份和諧之情傳遞下去。據了解，女生和室友們已經找到了這位學姐，她在山東一所小學當老師。
來源：YouTube
齊魯壹點報導，衡陽師範學院503宿舍，近日因一張2009年學姐留下的明信片走紅。這封信雖已泛黃但完好無缺，信上寫著：
「503，在這個寢室，住著四位為理想而努力奮鬥的女孩子。像所有有夢想的女孩子一樣，她們憧憬未來，喜愛浪漫。自2006年入住該寢室以來，四姐妹從來沒有吵過架，是05級漢語言文學1班'碩果僅存'的文明和諧寢室。曾令多少人羨慕！
因為大家的寬容與友善，才能夠讓這份友情走過3年而依然能夠燦爛如初地縱放笑容。只是想告訴以後住在503寢室的後輩們，多一些寬容，多一份理解，就會有快樂和結果。
最後，祝福有夢想的你們前程似錦，將這份和諧之情傳遞下去。」
今年3月10日，在參加教師資格證筆試的前一天，祖英回味起這封信，並分享在社交平台：「寫這封信的學姐應該已經36歲了吧。」迅速引發關注。
據了解，祖英四人在503共同生活快三年了。2021年暑假，她們搬到了503，發現了這封來自14年前的信。如今的503寢室正如學姐留信中所寫，被評為「文明和諧示範宿舍」，住在裡面的四名女孩收穫一張張榮譽證書。跨越時空的祝福，成了一種幸運、一種動力，不斷成就著四個女孩。
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