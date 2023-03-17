女大生千里追騙子 用抖音查出地址搭機堵人

女大生小馬聯繫媒體記者陪著她跨越千里抓騙子。(視頻截圖)

山東省淄博市張店區一名女大學生「小馬」，因網購手機 被騙近7000元（人民幣，下同），報案後警方未受理，為追回損失，她透過網路找到騙子的家庭住址、身分，隨後訂了飛機票千里追蹤蹲守抓騙子。對方一度揚言「敢報案就給你寄花圈」，小馬仍將她蒐證來的騙子資料交給警方，這回淄博警方受理了案件。她說，此人不是第一次騙人，一定要幫助警方將他繩之以法。

齊魯壹點報導，小馬表示，她2月時想買台二手手機，從購物網站上看到對方發的帖子賣手機，價格挺合適。「加了微信 之後，他就開始給我打電話，說他奶奶重病，家裡急用錢，讓我先把錢給他。」小馬說，自己一開始也不同意，畢竟對方是個陌生人，不敢直接轉帳。但禁不住對方再三懇求，還是同意了對方的轉帳要求。

小馬轉帳後，對方就以各種理由不發貨，再問對方就不再搭理她。等了半個月，多次催貨對方不發後，小馬意識到被騙了。在家人的陪伴下，小馬去淄博張店區派出所報警，但因為警方遲遲沒立案，等不及的小馬就決定自己揪出騙子。「被騙的6888塊錢，是我暑假當英語老師三個月才賺到的辛苦錢。」

「我把騙子的手機號存在了通訊錄，抖音 會根據通訊錄推薦『可能認識的人』，根據大數據推薦，我找到了他的抖音，然後一條一條看評論區，從評論區的留言裡找到了他媽媽。」

巧合的是，在意識到被騙之前，小馬曾收到騙子寄錯的一個包裹，裡面是一塊舊手表。在騙子表示是寄錯後，小馬就把包裹轉寄了回去，手機中就有了包裹的收貨地址，是長沙市的某個小區。

「我就根據這個收貨地址，打電話給當地的菜鳥驛站，透過查詢單號，確定這個地址是他的住址。」小馬說，自己找出騙子的家人後，對方打來了威脅電話，還說「敢報警就給你寄花圈。」

面對對方的威脅，小馬更覺得氣憤。提出想要親自抓騙子的想法後，家人和朋友也都支持。就一起訂了票，趕往長沙去「抓騙子」。

在這個「找騙子」的過程中，憑藉著超強的尋找力，小馬還找到了好幾位同樣被騙的人，被騙金額從幾千到幾萬元不等，她更堅定了要去抓住這個騙子的決心。

「去長沙我也有點害怕，就聯繫了媒體記者陪著我們找到了騙子的小區。」小馬說，去小區裡敲門後，這一舉動「打草驚蛇」，一行人在對方小區蹲守到凌晨，對方也沒有現身。

「我走之前，他們家裡人終於現身了。他的姑父跟我說，他經常詐騙，這些我都有錄音。」小馬說，自己也會把這些作為證據，都提供給警方。