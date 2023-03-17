百度版ChatGPT「文心一言」亮相 李彥宏坦言「不完美」

百度「文心一言」16日公開，首席執行官李彥宏以影片展示文心一言的能力。（取材自紅星新聞）

中國科技巨頭百度 16日發布號稱「中國版ChatGPT 」的「文心一言」（ERNIE Bot）。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏坦承，內測中「文心一言」並不完美，是因應市場強烈需求才在這個時候發布。儘管開發者都自稱不夠完美，截至16日21點，申請「文心一言」API調用服務測試的企業已突破6.5萬。

在發布會上「文心一言」展示其生成文本、圖片、音頻和視頻的能力，甚至能夠生成四川話、廣東話等方言語音。李彥宏說，「文心一言」的使用場景主要包含文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解和多模態生成。但他在會上坦言「文心一言」仍未發展完善。

李彥宏承認，文心一言還有進步空間。但他指出，「從我自己內測的過程中體驗到的文心一言的能力來說呢，確實也不能講叫做是完美。但是，為什麼今天要發布，因為有市場需求，」他在發布會上說。

ChatGPT開發商OpenAI 14日剛發表可解釋圖像內容的大型語言模組GPT-4獲好評。百度緊接發表「文心一言」，李彥宏坦承「壓力很大」，儘管百度是全球大廠中第一個做出對標ChatGPT產品的企業，「大家的期望值（文心一言）甚至要對標GPT-4，這個門檻還是很高的」，「沒法速成」。他也多次提及目前「文心一言」訓練還不夠，未來會快速反覆迭代。

「文心一言」還未對外開放，百度公布邀請測試方案，16日起首批用戶即可透過邀請測試碼在官網體驗產品，後續將陸續開放給更多用戶。「文心一言」的影像生成能力則因成本較高，現階段還未對所有用戶開放，未來會逐步接入。

據界面新聞報導，發布會後一小時內申請「文心一言」企業版API調用服務測試的企業用戶已有3萬多家；截至16日21點，申請「文心一言」API調用服務測試的企業已突破6.5萬。

李彥宏並預測，大語言模型將帶來三大產業機會：第一類是新型雲計算公司；第二類是進行行業模型精調的公司；第三類是基於大模型底座進行應用開發的公司，即應用服務提供者，基於文本生成、圖像生成、音訊生成、影像生成、數位人、3D等場景，可能會出現更多新機會。