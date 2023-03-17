我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20日訪俄 「習普會」料將登場

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

百度版ChatGPT「文心一言」亮相 李彥宏坦言「不完美」

中國新聞組／北京17日電
百度「文心一言」16日公開，首席執行官李彥宏以影片展示文心一言的能力。（取材自紅星新聞）
百度「文心一言」16日公開，首席執行官李彥宏以影片展示文心一言的能力。（取材自紅星新聞）

中國科技巨頭百度16日發布號稱「中國版ChatGPT」的「文心一言」（ERNIE Bot）。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏坦承，內測中「文心一言」並不完美，是因應市場強烈需求才在這個時候發布。儘管開發者都自稱不夠完美，截至16日21點，申請「文心一言」API調用服務測試的企業已突破6.5萬。

在發布會上「文心一言」展示其生成文本、圖片、音頻和視頻的能力，甚至能夠生成四川話、廣東話等方言語音。李彥宏說，「文心一言」的使用場景主要包含文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解和多模態生成。但他在會上坦言「文心一言」仍未發展完善。

李彥宏承認，文心一言還有進步空間。但他指出，「從我自己內測的過程中體驗到的文心一言的能力來說呢，確實也不能講叫做是完美。但是，為什麼今天要發布，因為有市場需求，」他在發布會上說。

ChatGPT開發商OpenAI14日剛發表可解釋圖像內容的大型語言模組GPT-4獲好評。百度緊接發表「文心一言」，李彥宏坦承「壓力很大」，儘管百度是全球大廠中第一個做出對標ChatGPT產品的企業，「大家的期望值（文心一言）甚至要對標GPT-4，這個門檻還是很高的」，「沒法速成」。他也多次提及目前「文心一言」訓練還不夠，未來會快速反覆迭代。

「文心一言」還未對外開放，百度公布邀請測試方案，16日起首批用戶即可透過邀請測試碼在官網體驗產品，後續將陸續開放給更多用戶。「文心一言」的影像生成能力則因成本較高，現階段還未對所有用戶開放，未來會逐步接入。

據界面新聞報導，發布會後一小時內申請「文心一言」企業版API調用服務測試的企業用戶已有3萬多家；截至16日21點，申請「文心一言」API調用服務測試的企業已突破6.5萬。

李彥宏並預測，大語言模型將帶來三大產業機會：第一類是新型雲計算公司；第二類是進行行業模型精調的公司；第三類是基於大模型底座進行應用開發的公司，即應用服務提供者，基於文本生成、圖像生成、音訊生成、影像生成、數位人、3D等場景，可能會出現更多新機會。

但在股市表現上，投資人原本希望在「文心一言」發布會看到中國最強的AI產品技術，但百度透過錄製好的影片演示令人失望。發表會一邊舉行，百度香港股價一邊下挫，百度日前官宣「文心一言」項目時，其港股曾單日暴漲18％，昨天對外發表時卻一度大跌超過10％，最終下跌6.36％作收，跌至港幣125.1元，創1月19日以來的最低收盤價。

文心一言亮點。資料來源：大公報、文匯報
文心一言亮點。資料來源：大公報、文匯報

百度 ChatGPT AI

上一則

搶跑又沒信心？ 百度拿影片演示文心一言 被嘲ChatPPT

下一則

習近平20日訪俄 「習普會」料將登場

延伸閱讀

百度發布AI聊天機器人 缺現場演示網嘲ChatPPT

百度發布AI聊天機器人 缺現場演示網嘲ChatPPT
微軟宣布365套裝App將導入「Copilot」AI 強攻企業市場

微軟宣布365套裝App將導入「Copilot」AI 強攻企業市場
百度發表類ChatGPT模型「文心一言」訓練不足 股價重挫

百度發表類ChatGPT模型「文心一言」訓練不足 股價重挫
被GPT-4搶盡風頭？中版「百度文心」將發布 中網狂揶揄

被GPT-4搶盡風頭？中版「百度文心」將發布 中網狂揶揄

熱門新聞

網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
左起：薄熙來、汪洋、胡春華。(美聯社檔案照)

薄熙來、汪洋、胡春華…兩會10年只剩「一習身影」

2023-03-10 15:08
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
李冬菊。（取材自大象新聞）

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

2023-03-11 08:03

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒