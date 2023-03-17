2952、老網民…兩會熱詞遭審查 僅剩官媒能談

中國新任國務院總理李強稱自己也是「老網民」。（新華社）

中國收緊網路審查，中國國家主席習近平 日前在兩會以2952票「全票當選」引發討論，國務院 總理李強 在人大閉幕記者會上的發言提到「老網民」遭網友消遣，目前「2952」、「老網民」都只剩下官媒報導及被認證的帳號呈現正向報導，評論區也只展示經過過濾的留言。

德國之聲中文網報導，習近平上一次在人大上被投反對票是10年前，當時他以2952比1贏得他的第一個五年任期，同時有三位立法者棄權。2018年時，他便以全票當選國家主席，同年中國修憲通過取消國家領導人連任上限的條款。

中國審查人員還曾刪除人民日報於2011年標題為「全票當選更危險」的文章，內文提及「全票當選可能是選舉綁架了民意……即使是黨委選舉，全票當選也不可能是全體有選票資格黨員的意願，不是選民們真心的流露。是他們在特殊情況下做出的特殊的選擇。」

另一個被審查的關鍵字是「老網民」。美國之音報導，在微博搜尋這個詞，結果多半顯示來自被認證的帳號，評論區也只展示經過過濾的留言。

「老網民」出自新任中國國務院總理李強13日在人大閉幕記者會上的發言。當時他被問及有網民關心就業話題時回應道：「如果有空也會上上網，看看大家關心什麼，提了哪些建議和意見」，並表示他也可被說是個「老網民」。

其他與兩會相關的熱搜，也大多受到不同程度的討論限制，像是習近平三度連任國家主席，其相關新聞的評論區出現清一色的支持表態，顯示中國網路審查頻繁。有關「最大規模的民主投票活動」和「好棒」等相關發言亦遭到中國網管審查。