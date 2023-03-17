北京動物園已派2專家赴美 協助照護大熊貓丫丫

大熊貓丫丫回國後在北京動物園的居所，據傳正在動工。（取材自微博）

旅居美國的大熊貓丫丫的生活健康狀況引發廣泛關注，據傳北京 市公園管理中心兩名熊貓飼養專家，15日已前往美國孟菲斯動物園 ，為丫丫治療皮膚病以及進行護理工作。

觀察者網報導，北京市公園管理中心表示，北京動物園兩名專家已經出發前往美國，工作人員介紹：「專家過去主要是照料丫丫的生活起居，然後為牠治療皮膚病，協助孟菲斯動物園進行護理之類的工作。」，暫不清楚兩名專家是否會一直陪著「丫丫」直到牠回國，「過去之後，會盡他們所能在有限時間把丫丫照料好，了解牠的健康狀況。」

旅居美國的大熊貓丫丫，生活健康狀況受到外界關注。（取材自微博）

同時，工作人員表示：「我們過去是協助。」據了解，此行兩名專家均為熊貓飼養專家。

3月13日，旅美大熊貓「丫丫」和「樂樂 」的進出口許可證申請信息在美國的《聯邦公報》Federal Register官網正式公示，公示期自3月13日起，為期31天，截止到4月12日。而旅美大熊貓「丫丫」和「樂樂」的合同到期時間則為4月7日，早於公示到期日4月12日。消息公布後，有志願者在個人社交平台公開呼籲網友「有條件的話去公示處留言要求縮短公示時間」。

3月16日晚，北京市公園管理中心工作人員還告訴媒體，「我們也都希望牠能早一點回來。」

「丫丫」回國後在北京動物園的居所也在動工中，工作人員稱，應該能在3月底之前完工。此外，「丫丫」和「樂樂」回國後將都先抵達上海，「丫丫先到上海進行一個多月的檢疫，檢疫合格了以後，才能飛回來（北京）。」