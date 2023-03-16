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杭州→西安 29歲男辭職 要徒步1700公里返鄉

中國新聞組／北京16日電
男子決定從杭州走回西安。(取材自紅星新聞)
男子決定從杭州走回西安。(取材自紅星新聞)

浙江29歲程序員小陳工作七年後辭職，決定放慢生活節奏，賞花、吹風、「追著春天一路向西」；他打算從杭州徒步1700公里回老家西安，有網友酸他「家裡有礦」，也有唱衰他中途放棄。目前他已徒步10天，走183.1公里到安徽黃山市歙縣的三陽鎮。

來源：YouTube

紅星新聞報導，小陳從3月5日開始行動，他分享的圖片裡，他戴著遮陽帽，背著綠色的雙肩包，二手嬰兒車裡裝著帳篷、睡袋等裝備。

小陳表示，他大學畢業後到浙江某高等研究院從事軟件工作，至今已是第七年，工作這幾年每天都過著兩點一線的枯燥生活，漸漸對未來失去期待。他說：「想想自己也快30歲了，未來還有買房、買車、結婚等壓力，我就想做自己真正想做的事，為自己認認真真活一次」。

據報導，他預計從杭州徒步到西安，估計走1700多公里，花上四到五個月的時間，「放慢生活節奏，賞花、吹風、看景，最好追著春天一路向西」。「選擇徒步幾千里是很傻的事，我出發前也猶豫許久，最後確定選擇這種方式，因為以前沮喪、壓抑時，看到別人徒步或旅行，就會覺得很放鬆」。

報導稱，小陳表示，他每天會把行程發布在網上，也關注到網友對這件事褒貶不一；「有的說我這樣做，是家裡『有礦』，有說我這樣一天都在走路很無聊，也說唱衰我肯定會中途放棄，但總的來說，支持的聲音更多。」

小陳說家裡是地地道道的農三代，自己的收入也是行業內正常水平，辭職做這事是因為個人愛好，「我每天的消費金額保持在200元左右，不是因為有錢有閒。」

男子徒步的裝備。(取材自紅星新聞)
男子徒步的裝備。(取材自紅星新聞)

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