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河南拾荒男冥幣買肉 暖老闆不拆穿：肉不值錢 希望他能吃飽

中國新聞組／北京16日電
男子拿冥幣買肉。(視頻截圖)
男子拿冥幣買肉。(視頻截圖)

河南商丘柘城，一名50多歲的拾荒男子經常拿著「冥幣」去肉店買肉吃，無論是老闆是老闆娘，他們都會坦然接受男子的冥幣，賣給他一份羊肝或牛肝。老闆娘呂女士知道男子拿的是冥幣，她表示「肉不值錢，但能讓他吃飽」。

極目新聞報導，河南商丘柘城康樂街和春水路交叉口處，蘇先生和妻子呂女士經營著一家牛羊肉店，拾荒男子到店裡買肉吃，呂女士隨手切了一塊羊肝遞給對方，然後接過了男子的「錢」——2張冥幣。站在一旁的蘇先生將視頻拍下，發到了網上，還開玩笑說：「看看這個黑心老闆娘，一個羊肝竟然賣200元。」

之後，蘇先生在線解釋說那200元其實是冥幣。據報導，大部分網友都看出了那是冥幣，紛紛為老闆娘點讚：「老闆娘良心好，知道別人的難處，看破不說破，為你點讚。」「應該把地址和店名發出來，讓大家都去照顧老闆娘生意，必須要發財。」

店老闆蘇先生說，拾荒男子看上去50多歲，已在附近流浪多年，不知其家在哪裡。最開始，那名男子會拿著撿來的塑料瓶到店裡換吃的，最近一、兩年，則開始拿著冥幣買吃的，「經常來，差不多一星期能來兩、三次，看到店裡忙他扭頭就走，看到不忙就『買』肉吃。」

「每次都切給他一塊，其實東西不值錢，但夠他填飽肚子了。」呂女士表示，她每次都會收下男子遞出的冥幣，否則對方還不願意，要麼硬扔下冥幣，要麼丟下肉。「他隨身帶著一支圓珠筆，會寫字，而且寫得很好，不過他很少說話。」呂女士猜測男子可能之前是受過刺激，導致精神有些不正常。

報導指出，蘇先生說，他發視頻是希望周圍更多的人能看到，「如果有人遇到這個人，希望能給他一口吃的。心正不懼陰陽，一口吃的不值錢，但能讓他填飽肚子」。

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