我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

河南兄弟打賞 花光父百萬死亡賠償 1年消費158萬

中國新聞組／北京16日電
黃女士說到侄子花光弟弟的死亡賠償金，哭了起來。(視頻截圖)
黃女士說到侄子花光弟弟的死亡賠償金，哭了起來。(視頻截圖)

河南有兄弟倆一年花光父親百萬死亡賠償金，竟是用來打賞女主播。家屬表示，希望媒體記者能幫幫這兄弟倆。

極目新聞引述河南電視台「小莉幫忙」報導，駐馬店市平輿縣楊樓村村民黃女士日前反映，親弟弟2021年在工地意外去世，一次性獲得死亡賠償金145萬（人民幣，下同，約美元）。6個月後，弟媳患癌不幸死亡，留下兩個侄子在家。然而，今年2月，當她帶大侄子去精神病醫院覆查時，原本存著100多萬元的銀行卡裡僅剩下4分錢。在她追問下，才知道這筆錢都被兄弟倆充值，打賞給了女主播。

據報導，黃女士表示，25歲的大侄子多年前就確診患有精神分裂症，一直靠藥物治療。二侄子自從父母去世後，也沒有外出務工。

在雙親離世的一年多裡，兄弟倆因為沒有家人的約束，一直沉迷玩遊戲、看直播。2022年，兄弟倆開始給女主播打賞。相關紀錄顯示，2022全年，兄弟倆在多個網路直播平台上，打賞消費了158萬元（包含父親的死亡賠償金和家裡存款）。

報導稱，最高消費記錄是在2022年5月，一個月消費了53萬多元。從時間上來看，他們在後半夜充值打賞主播最瘋狂。據黃女士的二侄子介紹，家裡只有一部手機，他們兄弟倆共用。有時候聽女主播叫哥哥、「打PK」啥的，他就上頭了。有的主播還說見面，但是到最後也沒見上。他說，他的哥哥也會玩手機，也會拿著手機充值，如果他不給，哥哥就會打他。

報導指出，河南電視台民生頻道的記者常小莉電話聯繫了多家網路直播平台。其中一家直播平台的女性工作人員回覆稱，「就您提供的信息，我們無法確認該用戶是否為限制或者無民事行為能力人。建議您可以按照法律規定，先行向法院申請認定，並提供法院出具的一份宣告文書。我們會按照司法認定的結果進行處理」。

河南 手機

上一則

重慶魚塘突現直徑10餘米深坑 近2萬斤觀賞魚一夜消失

下一則

杭州→西安 29歲男辭職 要徒步1700公里返鄉

延伸閱讀

河南太昊陵廟會「41萬黃金攤」賣壓縮饃 半個月回本

河南太昊陵廟會「41萬黃金攤」賣壓縮饃 半個月回本
賭輸4000萬潛逃？ 河南政法委官員被懸賞

賭輸4000萬潛逃？ 河南政法委官員被懸賞
現實版打賞「刷飛雞」 浙江「討飯戲」觀眾拋活雞上台

現實版打賞「刷飛雞」 浙江「討飯戲」觀眾拋活雞上台
河南女遭夫砍8刀致死 娘家人抬棺封門寫「冤」字討說法

河南女遭夫砍8刀致死 娘家人抬棺封門寫「冤」字討說法

熱門新聞

網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
左起：薄熙來、汪洋、胡春華。(美聯社檔案照)

薄熙來、汪洋、胡春華…兩會10年只剩「一習身影」

2023-03-10 15:08
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
李冬菊。（取材自大象新聞）

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

2023-03-11 08:03
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半