河南兄弟打賞 花光父百萬死亡賠償 1年消費158萬

黃女士說到侄子花光弟弟的死亡賠償金，哭了起來。(視頻截圖)

河南 有兄弟倆一年花光父親百萬死亡賠償金，竟是用來打賞女主播。家屬表示，希望媒體記者能幫幫這兄弟倆。

極目新聞引述河南電視台「小莉幫忙」報導，駐馬店市平輿縣楊樓村村民黃女士日前反映，親弟弟2021年在工地意外去世，一次性獲得死亡賠償金145萬（人民幣，下同，約美元）。6個月後，弟媳患癌不幸死亡，留下兩個侄子在家。然而，今年2月，當她帶大侄子去精神病醫院覆查時，原本存著100多萬元的銀行卡裡僅剩下4分錢。在她追問下，才知道這筆錢都被兄弟倆充值，打賞給了女主播。

據報導，黃女士表示，25歲的大侄子多年前就確診患有精神分裂症，一直靠藥物治療。二侄子自從父母去世後，也沒有外出務工。

在雙親離世的一年多裡，兄弟倆因為沒有家人的約束，一直沉迷玩遊戲、看直播。2022年，兄弟倆開始給女主播打賞。相關紀錄顯示，2022全年，兄弟倆在多個網路直播平台上，打賞消費了158萬元（包含父親的死亡賠償金和家裡存款）。

報導稱，最高消費記錄是在2022年5月，一個月消費了53萬多元。從時間上來看，他們在後半夜充值打賞主播最瘋狂。據黃女士的二侄子介紹，家裡只有一部手機 ，他們兄弟倆共用。有時候聽女主播叫哥哥、「打PK」啥的，他就上頭了。有的主播還說見面，但是到最後也沒見上。他說，他的哥哥也會玩手機，也會拿著手機充值，如果他不給，哥哥就會打他。

報導指出，河南電視台民生頻道的記者常小莉電話聯繫了多家網路直播平台。其中一家直播平台的女性工作人員回覆稱，「就您提供的信息，我們無法確認該用戶是否為限制或者無民事行為能力人。建議您可以按照法律規定，先行向法院申請認定，並提供法院出具的一份宣告文書。我們會按照司法認定的結果進行處理」。