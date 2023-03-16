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連碩士生都被拒 山東燒餅店高薪招工 25歲女成功入職

中國新聞組／北京16日電
燒餅店高薪招聘店員。(取材自紫牛新聞)
燒餅店高薪招聘店員。(取材自紫牛新聞)

山東濟南一家燒餅店先前開出月薪人民幣1萬2千元（約1746美元）徵才，專找「高學歷店員」，老闆面試了20多人，甚至還有碩士生來應聘，但最後都被婉拒。媒體指出，最後是由一名25歲本科畢業女孩成功入職。

紫牛新聞報導，燒餅店老闆王貴欽表示，他堅持本科生（大學學歷）優先並不是為了噱頭，「製作燒餅是有大學問的」，他認為有一定學歷說明學習能力強，能夠參悟製作要領，此外，高學歷的年輕人可能更懂互聯網，能夠給店的經營帶來不一樣的想法。 

據報導，成功入職的25歲本科畢業女孩名叫王佳怡，一個月前她坐火車來到濟南應聘，大學主修物流專業，畢業後在河南一家物流公司擔任文書工作。

王佳怡表示，因為感到之前的工作並不適合自己，二是想尋求更好的發展，「我在網上看到招聘信息，覺得收入還不錯，加上我自己也比較喜歡吃麵食，我們那裡的人也經常做燒餅，所以覺得自己能勝任這份工作。」

王佳怡目前已在店裡工作一個月，她認為在燒餅店的工作不是學習製作燒餅那麼單一，從統籌運營、產品把關到拓展其他銷售渠道，都有很多可以學習和琢磨的空間。「一家傳統老店如何承接互聯網時代新的銷售思維，我覺得這也是可以思考的」，王佳怡還說，希望未來能回老家自己開一個燒餅店，「腳踏實地，把看似簡單的事情做到極致。」

王貴欽表示，招聘過程中他面試謹慎，就是希望能找到最合適的員工，更自曝來店裡面試的人有20多個，甚至曾有幾名碩士來應聘，但最後都被婉拒了，「主要原因是他們來只是想來過渡的，不太適合。」

王貴欽也透露，在店裡工作的其他員工都是30歲左右，除了王佳怡，店裡之前還有一名應屆本科生，也幹得不錯。其他幾名員工收入也不低，平均收入在8000元到10000元。「在我們這裡工作時間是上午5點20分到12點30分，下午3點到6點，時間比較長，還是很辛苦的。」

面試20多人終於找到理想員工，王貴欽也誇讚王佳怡，「來的這些日子，每天準時到店，工作做完以後也不閒著，有空就會請教大家。」王佳怡第一個月的薪資是8000元，今後會根據工作情況漲工資。

河南女孩王佳怡在店裡工作。(取材自紫牛新聞)
河南女孩王佳怡在店裡工作。(取材自紫牛新聞)

面試 河南

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