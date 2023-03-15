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學生為她辦畫展 南大保潔阿姨黑板上畫畫迎來「春天」

中國新聞組／北京15日電
南京大學的保潔阿姨吳立娣正在黑板畫畫。(取材自微博)
南京大學的保潔阿姨吳立娣正在黑板畫畫。(取材自微博)

恢弘壯闊的祖國山河，流光溢彩的南京大學校園，夢幻瑰麗的理想世界……，這些場景出現在江蘇南京大學校園裡的黑板上，創作這些畫的是南京大學一名47歲保潔員吳立娣，對藝術的熱愛，對生活的樂觀，讓她成為了學生們口中 「 被保潔事業耽誤了的藝術家 」。

來源：YouTube

現代快報報導，2014年，南京大學一個開學季，畫板報的同學還沒有返校，看著偌大的黑板上只有孤零零的 「 歡迎同學回家 」，吳阿姨聯想到曾經的畫畫夢，便毛遂自薦將板報補充完整，這一試成為不平凡的開端，愛畫畫的吳阿姨在南大校園裡越畫越起勁，越來越被更多的南大學子熟知，學生們都誤以為阿姨是學美術專業的，逐漸成了校園網紅。

南京大學的保潔阿姨吳立娣，業餘時間喜歡畫畫。(視頻截圖)
南京大學的保潔阿姨吳立娣，業餘時間喜歡畫畫。(視頻截圖)

即便工作再忙碌，吳阿姨仍堅持抽時間畫板報，幫助學校製作了山水花鳥、消防安全、歡度佳節等各類板報。她說，對她而言，保潔是一種生計，而畫畫是一種生活。

南京大學學生悄悄為保潔阿姨吳立娣辦了一場畫展。（視頻截圖）
南京大學學生悄悄為保潔阿姨吳立娣辦了一場畫展。（視頻截圖）

身懷絕技，這位以夢為馬的阿姨成為網紅，央視都為她點讚。2023年3月，南京大學的學生們悄悄地為吳阿姨辦了一場畫展，畫展開在南大食堂門口，名為 「 保潔員吳阿姨的『春天』 」。

策畫這次畫展的同學說，畫展的舉辦並沒有讓吳阿姨知道，「 希望吳阿姨能在沒人打擾的時候，靜靜欣賞自己的作品。」

畫展

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