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蘭州腦麻男12年一路旁聽到博士班 發3篇科研論文

中國新聞組／北京15日電
謝炎廷在老師帶領下參加了數次組合數學與圖論大會，令半個圖論圈的人都認識他，這也令謝炎廷驕傲不已。（取材自紅星新聞）
謝炎廷在老師帶領下參加了數次組合數學與圖論大會，令半個圖論圈的人都認識他，這也令謝炎廷驕傲不已。（取材自紅星新聞）

甘肅蘭州大學數學與統計學院有一位與眾不同的旁聽生即將畢業，他是腦麻研究生謝炎廷，儘管腦性麻痺造成行動不便，他仍持續旁聽數學課程，一路旁聽到博士班，也撰寫了博士論文，雖然不能拿到真的學位，但他還是等待畢業答辯。

來源：YouTube

香港01報導，由於腦性麻痺的關係，謝炎廷兩隻手臂幾乎失去了功能，他的手指會不自覺地糾纏到一起，連用杯子喝水都是件難事。至於學習方面，他也從未接受過來自學校的系統教育，只能在家中自學，由父母和爺爺充當老師。

謝炎廷只能用一根手指戳鍵盤打字。（取材自紅星新聞）
謝炎廷只能用一根手指戳鍵盤打字。（取材自紅星新聞）

可是，一談到數學、談到他所研究的圖論，他就會興奮不已。從2011年到蘭大旁聽開始，謝炎廷幾乎每日都如一個正常學生般地做科研，讀、寫論文，即使只能用一根手指戳鍵盤打字也在所不辭。

最後，在做旁聽生的十幾年內，謝炎廷以第一作者身分發表了三篇SCI論文，以及數篇與導師和同門合作的文章，且皆以英文寫成。他還在老師帶領下參加了數次全國組合數學與圖論大會，令半個圖論圈的人都認識他，這也令謝炎廷驕傲不已。新年期間，他還投了一篇論文給頂級期刊「圖論」雜誌，目前正在審稿中。

數學，謝炎廷而言除了為他帶來許多精神財富，更助他得以融入社會。美中不足的是，由於沒有學籍，謝炎廷很可能拿不到博士學位證書。對此，謝炎廷表示，無論拿到學位證與否，都不會阻止他在科研路上走下去，「我希望人們提起我的名字，想到的不是我是個殘疾人，而是我的圖論，我的數學成就」。

文匯報報導，對於「學校表示無法授予博士學位」給謝炎廷這件事，有網友認為，這麽優秀的人才就應該被特殊對待，頒發學位證。但也有網友反對這樣的操作，認為允許旁聽已經是學校的照顧了，再要求學位只會讓這件事變成「特權」。

教育 香港 甘肅

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