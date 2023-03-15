帶薪劇本殺? 大學生搶演日軍 每個人都愛來句「八嘎」

扮演日軍的大學生臨演在場邊休息。（取材自九派新聞）

穿著做舊的軍服、臉上是血漿或粉塵，近日電影 「大突圍」片場裡出現一批年輕大學生臨演，他們搶著扛刺刀演日軍，或在槍林彈雨中大喊「我命由我不由天」，都令片場充滿歡笑聲。在副導演 王玉坤的鏡頭記錄下，上萬大學生群演片場花絮成了「沉浸式劇本殺」。

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綜合媒體報導，近日，一系列「大學生寒假做群演」的視頻火了。在「大突圍」現場副導演王玉坤的鏡頭下，領著80元人民幣（約11.6美元）日薪的大學生群演片場拍攝花絮，為全網送上了不少歡笑。王玉坤日前受訪，分享短視頻拍攝背後的故事。

副導演阿坤（左）和扮演日軍的大學生臨演。（取材自九派新聞）

王玉坤說，「大突圍」是一部紅色題材電影，講述1941年11月，抗大一分校在沂蒙山生死突圍的悲壯故事。2022年—2023年寒假期間，劇情需要大量年輕群演，但山東省臨沂山區專業群眾演員較少，群演出身的90後現場副導演王玉坤決定招募當地大學生當群演。

電影「大突圍」的副導演阿坤。（取材自封面新聞）

當「包盒飯、有車補」，甚至可以開實習證明的群演招聘信息發布後，來自臨沂大學、山東理工大學等多所高校的大學生積極響應，且很多學生都想演日軍。王玉坤說，因為八嘎道具多，又有子彈殼，又有刺刀，還有三八大杠，還有鋼盔和軟帽。他們穿上衣服，每個人都會來一句「八嘎」或者「米西米西」。

年輕人的活力與搞怪，被王玉坤的鏡頭一一記錄，不管是在泥地裡翻滾，還是給自己臉塗成孫悟空，亦或是與敵人拚殺時大吼「我命由我不由天」，隔著屏幕都能感受到群演們的快樂，這一體驗被大家戲稱為「沈浸式帶薪劇本殺」。

有網友調侃：「這是一部靠大學生花絮火起來的劇」、「電影預算 500W，拍攝結束剩600W」、「天天見群演，主演我是一個都不知道啊」。