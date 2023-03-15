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浙江人1年花18億買香奈兒 網嘆：原來消費降級的只有我

中國新聞組／北京15日電
浙江省內唯一一家香奈兒精品店，去年的銷售額達到了18億人民幣。(取材自快科技)
浙江省內唯一一家香奈兒精品店，去年的銷售額達到了18億人民幣。(取材自快科技)

杭州市商務局近日發布數據，2022年落地杭州的「中國首店」數量為53家，位居全中國第二，僅次於上海。作為浙江省內唯一一家香奈兒精品店，雖然已開業多年，但也是浙江首店，去年的銷售額達到了18億元（人民幣，下同，約2.6億美元）。消息在網上引發熱議，網友紛紛表示：「浙江人真有錢啊」、「只有我消費降級了嗎」。

快科技報導，上述數據顯示，2022年全中國共開出361個「中國首店」，包括全球首店28個、全國首店307個。其中3家全球首店、49家全國首店落地杭州，占比為10.7%和15.9%，位列全國第二，超越北京、深圳等城市。除中國首店外，還有區域首店（大陸、華東）7家，浙江首店49家，杭州首店89家。

2022年8月，杭州市商務局制定了「關於發展「首店經濟」 推動杭州消費轉型升級政策的實施細則」，對每引進一家國際頂級品牌首店（旗艦店）、國際一線品牌首店（旗艦店），且納入限額以上統計的，分別給予其運營主體100萬、60萬元獎勵，分三年兌現，對於符合條件單位的首年獎勵（50%）於5月底前兌現。

報導指出，作為浙江省內唯一一家香奈兒精品店，每當新品發售時，門口經常大排長龍。雖然已開業多年，但也是浙江首店，去年的銷售額達到了18億元。

有網友就說了：「浙江人真有錢啊，一年就花18億買某高奢品，這還僅這一個奢侈品牌就18億，再加上其他高奢品牌的話，這個營業額想都不敢想！」

還有網友說：「原來經濟不景氣的只有我，真是貧窮限制了我的想像，香奈兒在我眼裡一直都是奢侈品，從來沒考慮過買，連看都沒看過！可是人家一年賣那麼多，只能感嘆有錢人真多。」

北京

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