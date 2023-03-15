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杭州這隻貓火出圈 網友：竟能看出「風華絕代」

中國新聞組／北京15日電
一隻名叫「千姐兒」的德文捲毛貓，近日因穿著華麗服飾而火出圈了。(取材自錢江晚報)
一隻名叫「千姐兒」的德文捲毛貓，近日因穿著華麗服飾而火出圈了。(取材自錢江晚報)

最近，一隻名叫「千姐兒」的德文捲毛貓在中國社交平台火了。牠因為穿著一套青花瓷國風服飾，受到網友好評，有網友稱「我竟然在一隻貓身上看到了風華絕代」。

錢江晚報報導，千姐兒紅了之後，勾起網友對於其服飾設計者及貓主人的好奇。

據悉，這些衣服的製作者楊女士，同時也是「千姐兒」的主人。楊女士今年24歲，曾在中國戲曲學院求學，主修人物造型設計。因為喜歡貓，她把自家養的母貓「千姐兒」訓練成為了自己的貓模特。

楊女士說，「大概從去年10月起，我開始給『千姐兒』做衣服，現在已經做了30套了。」

談到最受網友喜愛的青花瓷國風服飾，楊女士說，整套衣服加上頭飾，用了大約20多個小時。「頭飾的材料是苗銀，質量比較輕，不至於壓到貓咪，衣服用的就是織錦緞面料。」

楊女士說，人與貓的區別還是蠻大的，人是垂墜型的，而貓咪是橫型的，所以為貓設計服飾，在材質上更為考究。另外，貓咪沒有所謂的曲線，版型也要考慮這一點。

據報導，楊女士目前畢業一年，「科班出身」卻為寵物做起了衣服，她的父母一開始是不同意的。不過，此次楊女士作品火了，父母已經慢慢理解，甚至成為她的「投資方」。

楊女士透露，自己養了6隻貓，但是只有「千姐兒」能安靜地穿上小衣服，有時候甚至在套上前袖時，還會配合地伸出前腿。「在工作和生活中，被那麼多隻貓咪簇擁著，完全不會焦慮，幸福指數也直線提高。」

「千姐兒」的爆火，也讓楊女士產生量產服飾的念頭，「我已經在找合作工廠了，想做一些寵物的中山袍之類的。」

投資 指數 戲曲

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