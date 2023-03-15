甲型流感爆發 抗原試劑比驗新冠貴35倍

購物平台上販賣的甲流試劑。(取材自上觀新聞)

中國發燒門診求診人數近日增加，甲型流感 多次衝上了熱搜。2月以來，北京 、天津、上海、浙江省等地多間學校都因學生感染甲流而停課多天；廣東省深圳市流感風險等級由低升至中。甲流抗原試劑非常搶手，更比新冠抗原貴逾30倍。

每日經濟新聞報導，最近一周，深圳全市哨點醫院報告的流感個案數有上升趨勢，主要由甲流病毒引起。根據既往年份監測結果，深圳已開始進入流感活躍期，學校、托幼機構、養老機構等單位應做好流感防控工作，盡可能降低聚集性疫情的發生。

據報導，隨著甲流傳播面擴大，甲流抗原檢測 試劑、甲流試紙等自測產品也受到關注。14日走訪深圳市龍華區的多家線下藥店，新冠抗原檢測試劑盒仍擺放在顯眼的位置，價格多為三元/支左右。不過，藥店均未有流感抗原自測試劑在售，有店員稱從未進過貨。

淘寶平台3月13日數據顯示，「甲流抗原」在該平台的搜索熱度超過666萬，與上周相比增長13%，熱度值已經超過流感「神藥」奧司他韋。

時代財經報導，京東熱搜榜數據顯示，自3月7日以來，甲流抗原已連續多日霸占熱搜前列。目前，在京東商城上線銷售的甲流抗原試劑共有十餘款，主要品牌包括萬孚生物、碩世生物、維德醫療、亞輝龍等，其中大部分產品可以同時檢測甲型流感病毒和乙型流感病毒。

從多名經銷商處獲悉，目前甲流抗原試劑十分搶手，部分經銷商手中已經沒有現貨，需要等待三至四天才能到貨。

據報導，目前，新冠抗原試劑的零售價格已經低至2至3元人民幣(約0.29至0.43美元)/人份，但甲流抗原試劑的銷售價格普遍在50至70元/人份區間，是新冠抗原試劑的10至35倍。

一名IVD（體外診斷）從業者表示，新冠抗原試劑價格降至低點，與生產企業日漸增多、政府推動集採調控等因素有關。目前甲流抗原試劑的生產企業不多，流感有較強的季節性，短期高企的市場需求不具備持續性，且目前也並未實施集採，因此甲流抗原試劑價格較新冠抗原試劑更高。

報導指出，以「甲型流感」為關鍵詞在國家藥監局官網搜索發現，獲批的甲型流感病毒核酸、抗原檢測試劑盒共18種，而獲批的新冠病毒抗原檢測試劑產品則多達50個。