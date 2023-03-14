造謠、煽動… 網信辦從嚴整治自媒體 評論時事禁「斷章取義」

中央網信辦展開為期2個月的專項行動，「從嚴整治」自媒體亂象。(視頻截圖)

中共中央網信辦展開為期2個月的專項行動，要「從嚴整治」自媒體亂象，除了打擊造謠內容，也不准藉宏觀經濟形勢、社會熱點事件等「斷章取義」、以民營經濟話題煽動社會對立等。

微信 公眾號「網信中國」13日發布，中央網信辦10日召開會議，展開「清朗．從嚴整治『自媒體』亂象」專項行動，時間從12日起為期2個月。

中新網報導，這項行動將聚焦社群 、短影音、網路直播等類重點平台，針對自媒體造謠傳謠、假冒仿冒、違規營利等突出問題打擊並從嚴處置。

通知說，要打擊自媒體炮製有害信息，像是搭蹭公共政策、宏觀經濟形勢、重大災難事故、社會熱點事件等，斷章取義歪曲解讀、渲染悲情煽動對立，製造損害黨和政府形象等。

通知說，從嚴整治自媒體造熱點博流量。一是在重大案事件發生後以惡意揣測、散播陰謀論等方式挑動公眾情緒。二是刻意選取民營經濟、家庭矛盾、婚戀生育等高關注度話題，發布爭議性、誤導性言論煽動對立、撕裂社會共識。三是打造違背公序良俗的網紅、低俗人設等，譁眾取寵收割流量。

除了不許內容作假，若自媒體發布人沒有教育 、司法、醫療衛生等領域資格，卻擅自使用「教師」、「律師」、「醫師」等稱謂假冒專業人士，發布育兒、教育心理學、法條解讀、案件剖析、醫學知識、疫情形勢解讀等，也要取締。

這次的整治也祭出經濟手段，讓網站平台對違法違規營利的自媒體清空其粉絲數量，暫停或關閉直播、用戶打賞、知識付費、收益提現權限，下架商品鏈接，取消廣告收益、流量分成等。

根據通知，官方將督促網站平台嚴格落實政策法規要求，完善自媒體註冊、運營、關閉等環節管理細則，加強帳號名稱信息審核，從嚴審核認證材料，加注專業領域類型明確標識。