蔣彥永「講真話」付20年自由代價 多次要求六四正名

揭發SARS真相的中國軍醫蔣彥永。(取材自twitter)

蔣彥永除率先披露SARS疫情 ，並多次致信中共 高層公開要求為六四 事件正名；蔣彥永說，對醫生來說，實事求是是最基本要求，因此要「堅持講真話」，「50年來，經過歷次政治運動，我深深體會到，講假話、講空話是最容易的，但我要做到絕不講假話。」但蔣彥永因為講真話付出20年的自由代價。

美國之音報導指出，六四事件後，不斷有中國軍隊使用達姆彈（俗稱開花彈）射擊民眾的傳聞，時任解放軍301醫院外科部主任蔣彥永曾證實傳聞。

蔣彥永於1990年代初、2004年3月全國人大全國政協「兩會」期間和2019年3月、六四事件30周年前夕曾多次寫信給中共高層、包括現任中共總書記習近平，要求為六四事件正名。他和夫人為此而長期受到監控。

2013年蔣彥永接受媒體專訪時，對揭露SARS疫情表示：「50年來，經過歷次政治運動，深深體會到「要講真話、心裡話，雖是難上加難，但我一定堅持要講真話。講假話，講空話最容易，但我要做到絕不講假話」。

為了講真話，蔣彥永付出很大的代價。報導指出，從2004年他要求為六四平反的呼籲信後被沉寂5年，2009年可以發聲後，又寫信給時任中共最高領導胡錦濤，「我認為2004年6月1日前江澤民主席對我實行『行政看管』既違背憲法，又違背黨章，也不符合軍紀」，「2004年6月16日對我實行『兩規審查』是毫無根據，完全錯誤的」；「更有甚者，至今仍禁止我出國探親，近乎荒唐，我要求立即解除限制。有關單位應該糾正錯誤，並向我表示歉意。」

2005年，當局對蔣彥永的限制包括：不能接受媒體採訪；未經組織允許不能參加任何個人﹑組織邀請參加的一切活動；未經組織允許﹐不許出國探親。

直到最近幾年生病住院也失去自由，2019年4月7日，資深媒體人高瑜發推說：蔣彥永今天批准到301醫院接受四名專家會診，走出萬壽路朱各莊26號幹休所大門時，受到崗哨的阻擋，不讓出大門。

2020年2月，英國「衛報」並指出，自2019年4月以來，中共官員再次切斷蔣彥永與外界的聯繫，並限制其行動。