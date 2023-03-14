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關鍵8秒 央視這段畫面 揭「福建艦」最新信息

中國新聞組／北京14日電
福建艦水線附近紅色油漆上有一處排水口正在排水，周圍發黑，專家認為是「海試近了」的信號。。(取材自環球網)
福建艦水線附近紅色油漆上有一處排水口正在排水，周圍發黑，專家認為是「海試近了」的信號。。(取材自環球網)

央視軍事13日發布了中國完全自主設計建造的首艘彈射型航母「福建艦」的最新畫面，雖然影片只有8秒，但其中一個展示船體的畫面曝光了福建艦的最新動態。專家認為，福建艦目前已經進行了輔助動力的測試，繫泊試驗進展順利，海試的日子指日可待。

來源：YouTube

環球時報報導，舷號18的福建艦是中國第三艘航母，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸，於2022年6月下水。

這段央視軍事的短視頻只有8秒，但卻透露一個關鍵信息。畫面從一側展示了福建艦的船體，甲板上的電磁彈射施工單元依舊罩著施工廠房，與從前相比沒有變化，但在水線附近紅色油漆上有一處排水口正在排水，周圍發黑。

報導指出，軍事專家宋忠平看過視頻後，認為這可能是柴油發電機的排煙口。

宋忠平指出，目前福建艦正按計畫開展繫泊試驗，繫泊試驗期間最重要的一個環節是對航母進行動力試驗，動力試驗指對航母的液路系統、氣路系統、電路系統進行測試，其中包括通過輔助電力系統對全艦進行配電，各系統需要通電來進行測試。

這個黑色的印痕非常可能是輔助動力柴油機已經進行了點火測試，他認為，當整個液路系統、氣路系統、電路系統都經過完整的測試之後，各系統、各模塊都可以正常運轉的情況下，就可以出海進行海試。從官方釋放的信息來看，繫泊試驗進行的非常順利，已經為不久之後的海試做好了準備。

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