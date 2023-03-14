SARS吹哨人 中國軍醫蔣彥永92歲離世

中國知名軍醫蔣彥永率先披露2003年中國SARS疫情真實情況，圖為一名婦女經過刊有蔣彥永專訪的雜誌。（路透資料照片）

率先披露2003年SARS（非典型肺炎）疫情 真實情況的中國知名軍醫蔣彥永，12日下午過世，享耆壽92歲。蔣彥永還曾致信中共總書記習近平，要求正確評定六四事件。美國之音報導指出，當局對蔣彥永治喪活動安排和遺體告別儀式設限制規定，消息顯示，目前定於3月15日在301醫院舉行簡單遺體告別儀式，但不接待外人。

中國著名媒體人唐建光在微博和Twitter宣布：「非典事件中的吹哨人蔣彥永醫生，於3月12日下午3點39分去世。」

1931年出生的蔣彥永，浙江杭州人，是中國外科醫生、中國人民解放軍 少將、全軍腫瘤專業組副組長、中華醫學外科學會北京 分會委員，1952年加入中國共產黨，曾任解放軍301醫院外科部主任。

蔣彥永最為人所知的，是在2003年向外界公開SARS疫情；2004年8月，蔣彥永榮獲有亞洲諾貝爾獎之稱菲律賓麥格塞塞獎（Ramon Magsaysay Award）。據官方網站報導，蔣彥永「勇於揭露SARS疫症真相，拯救不少生命」。

本報系聯合報報導，2003年春天，中國發生不明肺炎，傳染力強、死亡率高。4月3日，時任衛生部長張文康公開稱北京市「只有12宗非典，死亡3宗」，疫情已得到有效控制。蔣彥永得悉言論後，認為北京的疫情公布不準確，率先向國際外界披露北京嚴重疫情。

蔣彥永把掌握到包括解放軍301醫院與302醫院、309醫院的確診和疑似病例告訴中國中央電視台國際頻道與香港鳳凰衛視，卻未獲採信。

中央社報導指出，當年4月，美國時代雜誌主動找到蔣彥永，讓他透過訪問將中國中國境內疫情公開。由於蔣彥永的揭露，中國政府最終公開SARS防治工作的情況。世界衛生組織（WHO）專家赴中國調查疫情時，病例數字與蔣彥永掌握的基本相似。中共中央隨後採取鐵腕措施處理疫情，張文康、與北京市長孟學農被免職。

除了是SARS吹哨人，蔣彥永曾任解放軍301總醫院院長，1989年天安門事件時，因為拒絕贊同鎮壓，被迫在1993年以少將軍銜退休。蔣彥永多年來也一直以不同方式致信中共領導人，要求正名六四，且疑似因此受到出境限制，甚至遭到某種程度的監控，但他仍認為，自己堅持發聲是基於對人命的尊重。