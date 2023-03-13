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復旦教授藏書堆路邊 白送沒人要 網嘆：現在的人不讀書

中國新聞組／北京13日電
小紅書近日流傳一則題為「復旦教授的藏書，白送都沒人要」網帖，大批書籍因沒有人願意購買，白送也沒人要，就這麼堆在路邊。（取材自微博）
小紅書近日流傳一則題為「復旦教授的藏書，白送都沒人要」網帖，大批書籍因沒有人願意購買，白送也沒人要，就這麼堆在路邊。（取材自微博）

小紅書近日流傳一則題為「復旦教授的藏書，白送都沒人要」網帖，文中指出，這些書的主人過世後，因文史哲等類藏書太多，家屬除將一部分捐贈湖北一間圖書館，剩下的大批書籍因沒有人願意購買，白送也沒人要，就這麼堆在路邊，令人唏噓。儘管有關書的主人的身分無法證實，仍引發不少網民感慨：「現在的人真的不讀書，還是不讀紙質書了呢？」

綜合媒體報導，微博上有人發文稱，昨天晚上也刷到了這幾張照片。這些書的主人生前是復旦教授，住培文公寓，在淮海中路靠近雁蕩路。書籍的種類很多，主要是包括文史哲，摞成小山的私人藏書，一下子不知道該何處去。一群收舊書的在旁邊看，很多書免費送給小區居民也沒人要，一部分據說會送去湖北的一間圖書館，剩下沒人要的不知道怎麼辦。

報導說，房子面積據說是163平方米的大平層，開價2600萬人民幣，估計是老人走了，子女賣了分錢。房子是真不錯。小紅書上放了好幾家中介拍的視頻，其中一條看到有人在收拾家裡的東西。

網上訊息表示，不確定這位教授是故去了還是搬家了。曾經看到一個中年人，去替意外離世的老友收拾辦公室。老友的家人來過，但翻了翻就走了。那辦公室半屋子都是藏書、藏品、各種玩意，可惜已然沒人在乎了。也有一說是：41歲青年學者去世前一月，為萬本史書找買家「託孤」。

對此，網民反應，「我之前搬家到別的城市，兩百多本英文版白送也找不到人要。現在的人真的不讀紙質書了嗎」、「還是趕快電子化吧，電子圖書館的進度太慢了」、「不是每個人的後代都能為他珍惜，有了電子書，也不用怕資料丟失」、「太可惜了。很多書，藏品，都是一個人甚至是一個時代的寶藏。沒了就真的是沒了」、「很多東西的價值只在同一領域的人心中有意義」、「隔行如隔山。圖三那些書送給我我也不會要，根本不會看的類型。但是在專業人士眼裡，會很重要」、「現在房子多貴呀，哪有地方堆這些東西」、「太可惜了！有些書專業性強，一般人真用不著，但是對專業人士確實是好東西」。

圖書館 小紅書 微博

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