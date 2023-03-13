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杭州培育櫻花新品種 味道似螺螄粉

中國新聞組／北京13日電
新品櫻花「螺螄粉」。（取材自潮新聞）
新品櫻花「螺螄粉」。（取材自潮新聞）

在感受寒冬後，近期迎來櫻花季。而市面上的櫻花，主要是引進日本的品種，這些觀賞櫻花都是沒有香味的，但杭州研發出有香味的櫻花，而且是螺螄粉味道的。

來源：YouTube

潮新聞報導，杭州西郊有一個小眾賞櫻的地方——餘杭長樂林場西山林區，前面有個小山谷，山谷一頭連著月牙形的小水庫。四周山野裡，綻放著數十種鄉土櫻花，紅、粉、白色都有，浪漫的花花獨自綻放，還沒有遊人來涉足欣賞。

這片櫻花谷，是浙江省林科院和長樂林場共建的鄉土櫻花資源庫，省林科院選育的香味櫻花新品種，就培育在山谷附近。

這兩年，專家們在做櫻花全國種質資源收集中，發現中國鄉土櫻花中，有些比較好的形狀，比如有的花期比染井吉野更早，有的花朵有些香味。

報導說，為了讓更多優秀的鄉土櫻花品種開遍中華大地，省林科院聯合櫻花產業聯盟的單位，就育成了一個叫「螺螄粉」的新品種。

浙江省林科院的櫻花育種專家李因剛說：「新品種櫻花有一股濃郁的香味，遠處聞起來，可能有一股類似螺螄粉的味道，所以給它取名叫『螺螄粉』。」

科研人員在選育過程中，一共收集了有117份觀賞櫻花優株。其中還有些比較好的資源，有的香味是比較淡雅的。李因剛說，香味淡雅的那款，可能明年，就會向國家林草局申報國家植物新品種權。

相信未來幾年裡，「螺螄粉」櫻花和小清新「螺螄粉」新品種也會流向市場，被大家觀賞到。

賞櫻 日本

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