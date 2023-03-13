160元婚禮 新人搭舞台自己主持 「有儀式感不遺憾」

小倆口上台主持自己的婚禮。（視頻截圖）

近日重慶有一場別開生面的婚禮。沒有婚紗照，新人自己當司儀，酒席上的豬肉和土豆是自家種養的，而儀式本身只花了160元（人民幣，下同，約23美元），比一般婚禮節省萬元。新郎和新娘說，他們都是農村人，家庭條件一般，婚禮儉樸就好，雙方家長支持，新娘也沒要三金和彩禮；他們不會因為沒有隆重的婚禮而感到遺憾，畢竟隆重是給別人看的，自己的感受才最重要。

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極目新聞報導，25歲的謝姓新娘說，她和28歲的丈夫譚先生都是重慶雲陽人，她是老師，丈夫是公務員；兩人在三年前一次聯誼活動中相識，談戀愛不到一年就結婚。「我們都是農村人，家庭條件一般，自己工作不久也沒有太強的經濟能力，所以婚事就不大操大辦」。

據報導，謝女表示，婚紗照曾考慮過，但到影樓打聽最便宜的也要3800元，於是放棄了；最終，他們花899元拍了兩套情侶照，挑兩張較好的放大在婚禮現場用。婚禮在譚先生的農村老家舉行，現場臨時搭了個舞台，紅色幕布是借來的，「結婚儀式本身只花160元。其中，那個幕布上的囍字花了110元，地毯花了50元。」

此外，兩邊家裡都擺了酒席，其中的花銷也盡量節省，謝女說，「豬肉是自家養的豬殺的，土豆也是自家種的。」

這場婚禮也沒有請司儀，而是全程由小倆口自己主持。報導指出，雖然沒有專業司儀，但在台上，一對新人還是以活潑的串場逗樂了親朋好友。謝女告訴雙方家長：「相信在四位領導的指引下，我們的關係將更加深入、蓬勃、持久地發展下去。」譚先生則對妻子許諾：「堅持新娘的絕對領導地位，堅持不藏私房錢的優良作風。」然後兩人相互表示「餘生請多指教」。

報導說，有網友表示，人生最重要時刻的婚禮辦得如此節儉，將來想起來或許會有遺憾。對此謝女表示：「我們婚禮的流程雖然簡單，但並不缺少儀式感，我不會感到遺憾。這個婚禮我們辦得很滿意，任何時候回想起來也只會是幸福和甜蜜。」