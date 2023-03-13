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一頭黑長髮… 人民日報AI主播亮相 網：康熙年間的技術？

中國新聞組／北京13日電
人民日報AI虛擬女主播首度亮相。(視頻截圖)
人民日報AI虛擬女主播首度亮相。(視頻截圖)

隨著AI技術發展，「虛擬偶像」、「虛擬主播」等開始獲得民眾接納，甚至有自己的粉絲。官媒「人民日報」近日也新亮相AI主播，不過，被網民吐槽「太假」。

香港01報導，「你好，我叫任小融，我是剛剛入職人民日報新媒體的AI數字主播。」影片中，AI主播任小融稱，她從數千個真人主播處學習到新聞報導的專業技能；不同於真人主播，她可以365天24小時不間斷工作，能夠出現在各種新聞現場。且她亦能與觀眾直接對話，「你的每一個反饋都會讓我提升自己，更加智能」。

整齊的黑色長髮、板正的黑色西裝、端莊的站姿，任小融大方、知性的形象非常符合傳統新聞主播的面貌。但報導稱，其有些僵硬的面部表情，毫無感情的聲音，以及非標準「播音腔」的普通話，都令部分網民感到「太假，不自然」。

有網民指出，其手與臉並不相配。「她的法令紋只長在一遍」、「真的很糟糕，這個聲音真的很難聽」。還有網民認為，該技術粗糙「像是康熙年間的技術」「屬於是bilibili上有教程教學製作的程度，可能真的是大學生做的水平」。

雖然AI主播大勢所趨，但許多民眾還是認為，無法取代真人主播，「也不是什麼行業都適合ai的」。

AI 香港

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