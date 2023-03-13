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「二三孩中考加10分」山西奇葩催生挨批：拚生育拚過頭

中國新聞組／北京13日電
山西澤州縣舉行二（三）孩家庭補助發放儀式。(取材自每日經濟新聞 )
山西澤州縣舉行二（三）孩家庭補助發放儀式。(取材自每日經濟新聞 )

中國多地近日響應中央鼓勵生育政策，紛紛推出各種優惠「催生」。山西澤州縣放大招，不僅對二孩或三孩家庭祭出生育補貼和奶粉補助，還承諾「孩子報考高中時可加10分」。這項加分的新優惠政策立即引發網民吐槽，認為「拚生育拚過頭了」，媒體評論也批評指「不應將教育公平當成催生道具」。

每日經濟新聞報導，山西省晉城市澤州縣政府辦昨天發布消息指出，該縣日前舉行「促進人口均衡發展九項措施」首批受益家庭補助發放儀式，為來自全縣16個鎮的首批10戶家庭發放了一次性生育補貼和奶粉補助，共計11萬元（人民幣，下同）。

據2021年統計，澤州縣常住人口為41萬4999人，10年間減少了近7萬人。考量人口增長，於是在去年12月31日制定出台了「澤州縣促進人口均衡發展九項措施」，明確了澤州生育補貼制度。

其中包括：對新出生且首次戶口登記在澤州縣的二（三）孩家庭一次性分別發放1000元產檢、1000元分娩補助和5000元生育補貼、6000元奶粉補助；在澤州縣落戶、就業的二（三）孩家庭子女，將享受學前教育、托育服務、中考加分、升學補助等優惠。中考報考縣內公辦高中時可加10分；產假最長有218天；實施三孩家庭就業幫扶等。

不過，其中的「二孩三孩中考可加10分」引發爭議。網民紛紛吐槽：「一孩家庭的孩子惹到誰，憑什麼就被事實上減10分？要填上這10分的差距得要付出多大努力？」，「沒有一孩，哪來的二孩三孩？」，「既然一孩不能加那10分，得不到公平受教育的機會那為什麼要生一孩，都不生一孩，二孩和三孩怎麼來？」。

不只網民，媒體也看不下去。紅星新聞評論指出，山西省澤州縣直接用中考分數刺激、獎勵生育的手段，是直接用關係到孩子前途的中考分數來獎勵生育，難怪公眾不領這個情。教育公平是社會的底線。家裡有二孩、三孩就可以在中考中多得10分，雖然只是針對縣裡公辦高中，但是依然觸動了公平的底線。

鼓勵生育，不能把底線、原則當成可以零沽整躉的獎勵工具，否則會形成謬賞的負面社會效果。教育公平的底線，不應該被當成鼓勵生育的臨時性工具。且對於正處於青春期、價值觀正成型的孩子來說，通過地方性政策，讓他們在小小年紀就意識到「學得好，不如生得好」，「老大天生低人10分」的錯誤觀念，危害相當嚴重。這對於社會公平意識的傷害，遠遠大於可能產生的激勵生育的結果。

教育 就業 升學

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