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廈門8歲男孩「神手速」 4.305秒破漢諾塔世界紀錄

中國新聞組／北京13日電
8歲郭弘奕用4.305秒單手完成4成漢諾塔，打破世界紀錄。（取材自快科技）
8歲郭弘奕用4.305秒單手完成4成漢諾塔，打破世界紀錄。（取材自快科技）

福建廈門市一名年僅8歲的男童「手速超神」，以4.305秒單手完成4層漢諾塔的成績，刷新了馬來西亞少年保持的6.51秒世界紀錄。

影音來源：YouTube

快科技報導，福建廈門市年僅8歲的郭弘奕近日來到WRCA世界紀錄官方指定挑戰地點，進行「最快時間解4層漢諾塔（單手）」的世界紀錄挑戰，沒想到第一次挑戰就達到4.305秒的成績，大幅超越馬來西亞少年之前創造的6.51秒成績。

挑戰中，郭弘奕單手將原本自上而下、由小到大串在第一柱上的四個圓盤，快速移動到第三柱上，而三根小柱子上的圓盤始終保持大盤在下，小盤在上。一次就把紀錄提高了2.2秒多，讓現場專家又驚又喜。

中國8歲男孩用4.305秒單手完成4成漢諾塔，打破世界紀錄。（取材自快科技）
中國8歲男孩用4.305秒單手完成4成漢諾塔，打破世界紀錄。（取材自快科技）

郭弘奕說，接下來他要挑戰「10層漢諾塔」的世界紀錄，同樣由馬來西亞少年保持。

據報導，漢諾塔（Tower of Hanoi）又稱河內塔，是源於印度古老傳說的益智玩具。據傳說，大梵天創造世界的時候做了三根金剛石柱子，在一根柱子上從下往上按照大小順序摞著64片黃金圓盤。大梵天命令婆羅門把圓盤從下面開始按大小順序重新擺放在另一根柱子上，並且規定，在小圓盤上不能放大圓盤，在三根柱子之間一次只能移動一個圓盤。

漢諾塔。（取材自快科技）
漢諾塔。（取材自快科技）

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