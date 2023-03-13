廈門8歲男孩「神手速」 4.305秒破漢諾塔世界紀錄

8歲郭弘奕用4.305秒單手完成4成漢諾塔，打破世界紀錄。（取材自快科技）

福建廈門市一名年僅8歲的男童「手速超神」，以4.305秒單手完成4層漢諾塔的成績，刷新了馬來西亞少年保持的6.51秒世界紀錄。

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快科技報導，福建廈門市年僅8歲的郭弘奕近日來到WRCA世界紀錄官方指定挑戰地點，進行「最快時間解4層漢諾塔（單手）」的世界紀錄挑戰，沒想到第一次挑戰就達到4.305秒的成績，大幅超越馬來西亞少年之前創造的6.51秒成績。

挑戰中，郭弘奕單手將原本自上而下、由小到大串在第一柱上的四個圓盤，快速移動到第三柱上，而三根小柱子上的圓盤始終保持大盤在下，小盤在上。一次就把紀錄提高了2.2秒多，讓現場專家又驚又喜。

中國8歲男孩用4.305秒單手完成4成漢諾塔，打破世界紀錄。（取材自快科技）

郭弘奕說，接下來他要挑戰「10層漢諾塔」的世界紀錄，同樣由馬來西亞少年保持。