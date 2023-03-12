長沙年輕人玩「後備箱集市」 最多時逾50輛車出攤

長沙通程商業廣場前坪，8日大漁集市上有市民售賣手工織品。(取材自瀟湘晨報)

湖南長沙最近興起一種特殊的「後備廂集市」市集，所有的攤販都是一輛輛汽車 敞開的後備廂，有的會另外擺出桌子與裝飾。販賣的商品從首飾、手工藝品、琥珀到小吃都有，可說是吃喝玩樂幾乎一應俱全。

瀟湘晨報報導，「大漁後備廂集市」位於長沙通程商業廣場前坪，攤商的車輛會在固定位置停放好，再統一打開後備廂進行布置，並擺上當天準備售賣的產品。為了吸引顧客，每個攤主會在後備廂上掛上橫幅，有的也會在車周圍支起露營桌椅，看起來更有氛圍感。

這市集的東西價位並不貴，攤主們也沒有緊迫盯人的推銷。報導說，在這裡賺錢似乎不是第一目標，出門走走、展示手藝、結識新朋友、實現夢想，都是他們選擇加入「後備廂集市」的理由。

長沙「大漁後備廂集市」。(取材自瀟湘晨報)

市集主辦人朱倩今年31歲，她在市集裡經營一台咖啡 車，還有一台車售賣手工毛線製品。朱倩曾是一般上班族，去年4月離職後接觸到「後備廂集市」的概念，她起初賣提拉米蘇，小有賺頭後陸續賣了各種甜點與飲料，也認識更多攤主。兩個月後，朱倩興起自創集市的念頭，「大漁集市」就誕生了。

市集主辦人朱倩經營的大漁咖啡。(取材自瀟湘晨報)

來「大漁集市」擺攤的攤主無需繳納費用，朱倩負責聯繫，給攤主提供場地。攤主大多都是年輕人，許多是兼職，一部分是全職。平常在醫院工作的夏先生，休息日會和妻子到市集擺攤，「以前出去玩都是花錢，現在我們把花錢的時間都拿來賺錢，消費觀也變得不一樣了」。

另外像是販賣飾品的「有米」，主業是檳榔店，她都開寶馬車來擺攤，「我們這裡還有開著保時捷來擺攤的，他們更多的是覺得大家在一起熱鬧，好玩」。

朱倩說，目前已經有近1000人加入大漁集市，活動一次最多可以出50多台車，最少也可以有15台。她表示，身為主辦人，也會篩選灘主，確保市集裡販賣的東西不會重複。