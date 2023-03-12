路透：ASML供應商避風險 棄中國改東南亞設廠

荷蘭晶片製造設備巨擘艾司摩爾的供應商正考慮在東南亞而非中國建廠。（路透）

根據兩名消息人士與路透看到的文件，在北京與西方政治關係緊張之際，荷蘭晶片 製造設備巨擘艾司摩爾（ASML Holding NV）的供應商，正考慮在東南亞而非中國建廠。

中央社報導，根據荷蘭布拉邦省投資 發展局（Brabant Development Agency）的說明，有12家科技公司的高層下周將訪問越南、馬來西亞與新加坡，考慮擴大或設立生產點。布拉邦省投資發展局是參與籌劃這趟訪問的荷蘭公家機關。

布拉邦省投資發展局與愛因霍芬（Eindhoven）智慧港工業園區（Brainport Industries）發表聯合聲明說：「大多數的公司加入參訪，是因為他們正考慮在越南或馬來西亞擴大/建立生產地點。」愛因霍芬智慧港工業園區內有200家高科技製造公司。

兩名熟知計畫的消息人士告訴路透，這些公司可能進行的投資，是減少對中國曝險的更廣泛長期策略的一部分。

參加這項參訪的12家企業，幾乎都是艾司摩爾的承包商。艾司摩爾是台積電、三星（Samsung）與英特爾（Intel）等半導體製造商的全球最大供應商之一。

在承受來自華府的施壓後，荷蘭政府從未授予艾司摩爾向中國客戶銷售最先進機器的許可。美國試圖阻撓中國製造先進電腦晶片的能力，並藉此拖慢其軍事發展的腳步。

艾司摩爾的微影系統每台要價高達1億6000萬歐元（約1億7034萬美元），是用來製造電腦晶片的電路。

參與這項參訪的公司之一是Neways。根據Neways網站，Neways協助艾司摩爾開發用於微影系統的電子控制單元、電力控制與線路系統。Neways發言人不願對此發表評論。

愛因霍芬智慧港工業園區說，艾司摩爾供應商NTS Group是另一家將參加這趟商務考察的公司。NTS Group是精密機械工具的供應商。

根據其中一份文件與愛因霍芬智慧港工業園區的消息，其他加入參訪的公司為Bestronics、AAE BV、BKB Precision、HQ Group、KMWE Group、Sempro、蘇科思科技（Sioux Technologies）與VDL ETG。

VDL ETG在聲明中說：「VDL Groep在亞洲各地有不同分支機構…我們完全沒有離開中國的打算。」

新加坡也是這些公司考慮設置區域總部的地點。

另據彭博報導，為阻止中國發展先進晶片產業，美國政府正進一步收緊對中國半導體製造設備的出口限制。報導稱，拜登 政府已向一些美國公司介紹上述限制措施，預計最早下月公布。

新規出台後，預計被列入管制清單的設備數量將會倍增。而在新規定下，若美國晶片設備製造商要向中國等特定國家出口設備，須事先獲取美國政府頒發的出口許可證。規定還限制美國公民在中國和其他可能對國家安全構成威脅的國家工作。

知情人士稱，拜登政府計畫就這項新規與日本和荷蘭這兩個主要晶片設備製造國協調配合。