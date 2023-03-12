大熊貓丫丫回中國快了 美將發許可證

網友要丫丫好好吃飯。 （視頻截圖）

旅美大熊貓丫丫回中國一事近日有了新進展。媒體報導，美國將公示大熊貓丫丫和樂樂的回國相關證明。丫丫回中國後將住進媽媽樂樂原來的家，和熊貓萌蘭做鄰居，樂樂原來住的玻璃房子正在改建成露天院子。

來源：YouTube

中國動物園 協會網站日前發布通報稱，為切實保障在美國孟菲斯動物園的大熊貓丫丫健康狀況，按國家有關主管部門要求，中國動物園協會已安排專家在孟菲斯動物園協助照料丫丫。北京 動物園將派出獸醫和飼養員於下周抵美，熟悉丫丫的飼養情況，實地與孟菲斯動物園共同做好丫丫的飼養、護理並護送丫丫回中國。

中美雙方一直在積極商洽加快辦理大熊貓丫丫回中國相關手續的方式和途徑。目前，中方已經完成所有審批事項。

潮新聞報導，一位志願者透露：「丫丫和樂樂的進出口許可證申請信息在美國的官網公布了。」

當天上午，潮新聞記者登錄美國聯邦網站搜索到一份非正式公布文件，公布這份文件的機構為美國魚類及野生動物管理局（United States Fish and Wildlife Service；縮寫：USFWS），其中一則的申請人為「孟菲斯動物園」，許可證號碼為PER1642140，申請人要求簽發許可證，以便將一隻圈養繁殖的雌性熊貓，一隻雄性大熊貓的屍體，及大熊貓的生物樣本轉到中國的動物園，以促進該物種的繁殖或生存。並且寫到：本通知書只適用於單次再出口。

據該網站信息顯示，這份文件將於3月13日正式發布公示。

中國藍新聞報導，丫丫回中國後將住進媽媽樂樂原來的家，媽媽樂樂原來住的玻璃房子正在改建成露天院子。

此前海報新聞報導，網友前往北京動物園，得知丫丫回國後將會和大熊貓萌蘭做鄰居。據了解，熊貓萌蘭十分活潑外向，曾因「蓄謀已久的潛逃」出名。

對此，網友在評論區熱議。網友稱：「萌蘭這個搗蛋鬼肯定會治癒丫丫的不開心」、「萌蘭會不會也帶著YY潛逃」。

另據據大眾網報導，丫丫20年前赴美視頻也被刷屏。20年前，丫丫抵達美國，受到當地民眾的熱烈歡迎。當時的丫丫圓滾滾。

每日經濟新聞報導，2003年4月，來自上海動物園的雄性大熊貓樂樂和來自北京動物園的雌性大熊貓丫丫乘坐飛機抵達孟菲斯，開始旅美生涯。2022年12月，孟菲斯動物園宣布將把丫丫和樂樂歸還中國。然而，今年2月，園方宣布，樂樂於美國當地時間2月1日早晨死亡。