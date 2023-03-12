大熊貓樂樂被虐死？ 中官媒挺網友反美情緒

旅美大熊貓丫丫將提前回中國。 （視頻截圖）

中國旅美大熊貓樂樂死亡和丫丫疑受虐事件，隨著丫丫將提前回國，中國網路上的討論仍未停歇。美媒分析認為，以往類似事件中，中國官媒都會為美國動物園 闢謠，這次卻選擇和網友站在一邊，藉此指責美國的對華政策；儘管相關言論引發的反美情緒有超出官方容許範圍的趨勢，卻仍任由這場針對旅美大熊貓的討論逐漸變得民族主義化。

2月初，生活在美國孟菲斯動物園的大熊貓樂樂突然去世，初步調查顯示死因是心臟疾病，引起一些中國網友和熊貓愛好者的關注。接下來的幾周，網路出現越來越多要求中國政府提前接回孟菲斯動物園僅存的另一隻熊貓丫丫的呼聲，中國動物園協會回應民意，8日宣布中國專家將抵達美國，準備將丫丫接回中國。

美國之音報導，樂樂的去世引起中國網友的氣憤和擔憂，他們指責美國虐待熊貓。報導認為，這場針對旅美大熊貓的討論逐漸變得民族主義化，中國官媒這次也加入。環球時報9日就在社論中說「當大熊貓都受到影響和牽連的時候，說明中美關係已經的確很糟糕了，這是一個強烈的警戒信號。它顯示出，一些華盛頓精英對華充滿敵意的姿態，已經影響到中美原本正常、友好的民間互動」。

報導稱，美國虐待熊貓的指控在中國的網路上並不是新鮮事。早在2021年，中國官媒就通過採訪美國園方和中國官方專家對相關指控進行闢謠。然而這次官媒站在網路民族情緒的一邊，為網友的民族主義情緒辯護，稱這是「美國對華的強硬政策」所導致，呼籲美國多照顧中國人民的感情。一些博主聲稱，美國動物園是故意虐待熊貓，以達到打擊中國的目的。

許多網友在關注丫丫的同時，還把目光轉向生活在美國首都華盛頓國家動物園的三隻大熊貓：美香、添添、小奇蹟。多條受到大量點讚的微博 聲稱這三隻熊貓也遭到園方的虐待，包括電擊、強制生育、不餵食等。不過，這些帖文並未提供證據。但也有聲音稱守護丫丫的心是被人利用了。

「外交政策」副主編詹姆斯·帕爾默（James Palmer）近日在一篇談論中國反美敘事的新聞簡報中表示，「反美語言不僅是對美國行為的反應；它也對中國的國內政治有幫助」。