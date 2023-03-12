富二代紛接班 A股出現51位90後董事長 最年輕24歲

中一科技女總裁汪曉霞。（取材自上觀新聞）

90後富二代鄭駒近日成為了「杉杉股份」的董事，使「上市公司中90後接班」的話題再度成為熱點。據同花順iFinD數據顯示，目前A股上市公司中有51名90後董事長，其中有14名女性。

上觀新聞報導，1991年出生的鄭駒是本科學歷，留學英國 ；在65歲父親鄭永剛上月病逝後，他近日成為杉杉控股總裁，同時是杉杉集團有限公司董事。杉杉股價 自2022年10月底以來持續走熊，曾經的千億市值已經縮水60%以上。鄭駒能否帶領杉杉股份走出低迷，這也是公司股東當前最關心的。

現任杉杉集團董事長兼總裁鄭駒。（取材自上觀新聞）

而在創業板公司「中一科技」則有一名勵志的90後女總裁：汪曉霞。父親汪漢平創辦了中一科技，1990年出生的汪曉霞於2013年大學畢業後進入公司，從基層起步，經過8年歷練，2016年7月成為中一科技的副董事長。

2021年4月，年僅54歲的汪漢平去世。汪曉霞的弟弟汪立進入公司，並100%繼承父親的股權。目前汪立持有公司4272萬股，持股比例為42.29%。

如今汪曉霞擔任中一科技的董事長已經兩年了，但年薪僅4.92萬元（人民幣，約7088美元），是A股眾多公司中年薪最低的總裁。不過汪曉霞擁有中一科技600萬股，2022年前三季度，中一科技的主營繼續強勁增長37.97%。

另據報導，聚杰微纖董事長出生於1993年，在2019年11月14日帶領公司IPO並成功過會時，創下了「A股IPO時最年輕董事長」的紀錄。2016年父親因病去世，仲鴻天接班時年僅24歲。

聚杰微纖董事長仲鴻天。（取材自上觀新聞）

同花順iFinD數據顯示，目前A股上市公司中，有51個90後董事長。據報導，這些90後董事長的學歷，51人中有49人為本科學歷，其中碩士學歷有24人，21人有海外留學經歷。