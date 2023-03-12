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車市史上「最內卷」價格戰 泉州10來萬元就能買寶馬

中國新聞組／北京12日電
泉州寶馬4S店貼出的海報。(取材自中國基金報)
泉州寶馬4S店貼出的海報。(取材自中國基金報)

就在大家為東風拍手叫好時，BBA也都坐不住了，在泉州，十來萬元人民幣就能入手一輛寶馬。這波瘋狂降價潮，被稱為車市正開啟「最內卷」價格戰，讓輿論也不禁要問：「啥時候地產商也能這麼卷？」降價潮受惠的還有一群「等等團」，他們撐過了特斯拉的降價等到今天終於獲得低價買車的「勝利」，直呼最高優惠超10萬元人民幣(約1.4萬美元)，「不買輛汽車對不起這個春天」。

中國基金報報導，最近車圈太內卷，瘋狂大降價清庫存，堪稱史上最慘烈價格戰。日前，湖北省聯合東風汽車集團推出史上最強購車季活動。接著，連BBA也都坐不住了。泉州寶馬(BMW)4S店的海報顯示，十來萬元就能入手BMW X1、新BMW 3系運動版套裝25.7萬元、新BMW 525Li豪華套裝原指導價高達43.6萬元、現優惠價34.9萬元等等。據悉，寶馬近期還將推出大幅促銷優惠活動，旗下純電車型BMW i3降幅高達10萬元以上。

證券時報e公司分析稱，這一次汽車廠商的內卷有幾個原因。首先，銷量下滑，庫存高企，不得不降價；其次，受新能源車市場衝擊，合資品牌多以燃油車為主，這在國內新能源車因補貼而高歌猛進時銷量慘淡，導致庫存增加。更大的衝擊是，新能源車開啟了集體降價之旅，消費者觀望情緒濃烈，這也給燃油車很大的壓力。

當然，也可能與政策有關。有分析師指出，今年6月底，即將全面推行的國六B排放標準，迫使部分燃油車清倉處理。讓人不禁要問：「啥時候地產商也能這麼卷？」

這波降價潮中受惠的還有一群「等等團」。報導指出，今年快50歲的陳東，2022年9月就瞄準了一款合資中大型SUV 2023款車型，但覺得價高一直沒有下手。今年1月6日，特斯拉Model 3和Model Y兩款車官宣降價三、四萬元。網上不少汽車博主都在勸要買車的人一定要做「等等團」，因為後面可能其他品牌也會陸續跟著降價，一定會有「驚喜」。

果然，特斯拉的降價引發了連鎖反應。一個多月後，陳東果然等到了好消息，他所關注的車型在北京提車能優惠1萬元，政府還提供5000元的補貼。他們來到4S店後，又談到了3000元的優惠。加起來1.8萬元的現金優惠，這比之前足足多了1.5萬元的優惠額度，在他看來，這在去年年底是基本不可能有的。 

汽車 特斯拉 北京

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