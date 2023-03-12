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連夜搶購…買車像買白菜 4S店：別來了 沒車了

中國新聞組／北京12日電
東風汽車集團此時需要一場「及時雨」緩解困境。(取材自每日經濟新聞)
東風汽車集團此時需要一場「及時雨」緩解困境。(取材自每日經濟新聞)

近日，「東風系」品牌車型因高額的政企購車補貼令湖北車市瞬間沸騰，不少外地消費者連夜趕赴湖北搶購，但12萬元人民幣（約1.7萬美元）就能拿下的東風雪鐵龍C6在4S店已無法下訂，東風本田4S店內連展車都沒有了。一位銷售員說，「人們像買白菜一樣買車」，部分門店甚至以「別來了，沒車了」開始勸退顧客。

一組數據可以證明當前湖北車市的熱度。每日經濟新聞報導，武漢經開區在6日舉辦的一場座談會上披露稱，活動開啟後，神龍汽車的日均訂單量增長了984%；參與補貼活動的東風本田則在5天內達成1469輛訂單。僅一個周末，湖北省內東風乘用車各4S店達成訂單275輛，較2月日均增長186.5%。

每日經濟新聞報導，此次湖北政企聯合補貼的優惠力度可謂「史無前例」。但並非所有的消費者都能如願「薅到羊毛」。比如，在活動推出後僅四天，武漢某東風雪鐵龍4S店銷售人員就說：「我們店已經沒有C6了，現在只能付定金，我去幫你聯繫車。」8日，另一家東風雪鐵龍4S店工作人員表示：「別來了，沒有車了，下訂單也沒法保證（3月31日前）能交車」。

行情的火爆不僅源於此次政企補貼力度，還與補貼方式和政策持續時間有關。武漢某東風雪鐵龍4S店銷售人員說，此次補貼對象僅限於今年3月份購車的用戶。正是這一時間差，為其他「非東風系」品牌創造了市場空間。「現在他們基本上都是賣的『期貨』，沒有現車了，都是拿著客戶定金讓廠家排產，具體能不能趕上補貼時限，誰也不敢保證。」上述銷售人員說。

「湖北省推出限時一個月的企業加政府空前優惠的購車補貼政策，展現了汽車大省對穩定、促進汽車消費的政策決心。短期內或將對中部省份銷量結構形成虹吸效應。」乘聯會表示。

湖北車市的火爆，確實讓「促銷戰」正遍地開花。截至目前，重慶、山東、廣東、河南、北京、上海、浙江、黑龍江、吉林、山西、雲南、海南、貴州、天津等地均出台了促進汽車消費的相關政策，方式也各異，包括延長購車補貼時間、發放消費券或購車補貼、增加購車指標等等。華泰證券研報認為，預計在政策和車企共同推動下，2月起汽車消費有望逐步修復。

不過，降價也並非長久之計。報導引述一位不願透露姓名的合資車企高管說，年初特斯拉的大幅降價實際上已經打破了國內車市正常的生態，如果大家都在不惜虧損賣車，這將不利於中國汽車產業的良性發展。知名汽車分析師張翔也認為，現在降價只是幫助車企，度過短期的難關，到今年二季度價格應該會逐漸回歸正常。

東風海報。(取材自每日經濟新聞/企業供圖)
東風海報。(取材自每日經濟新聞/企業供圖)

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