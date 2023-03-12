中國佛教協會名譽會長傳印長老圓寂 享耆壽97歲

中國佛教協會名譽會長、北京法源寺座元傳印長老圓寂，享耆壽97歲。(取材自中國佛學院官網)

中國佛教協會微信 公眾號消息，中國佛教協會名譽會長、北京 法源寺座元傳印長老圓寂，享耆壽97歲。

傳印長老治喪委員會發出訃聞指，傳印長老10日晚上11時16分，在江西廬山東林寺淨土苑俶行軒念佛聲中安詳圓寂。世壽97歲，僧臘70年，戒臘68夏。

追思法會將於17日早上9時在江西廬山東林寺淨土苑舉行，當日舉行荼毘法會。11日起，北京法源寺、江西廬山東林寺均設有靈堂，接受佛教信眾和社會人士弔唁。

據港媒報導，傳印1927年出生遼寧，1947年皈依普化寺崇仁法師，研習佛學，1954年前往江西雲居山真如寺，後追隨虛雲老和尚。1956年起，他親侍虛雲老和尚左右，後獲賜法名宣傳，字傳印。

1960年，傳印入學於中國佛學院，1965年本科畢業後回到江西雲居山真如寺，任典座兼副寺，1978年秋應邀赴浙江天台國清寺。

1979年12月，傳印奉調至北京中國佛教協會，1981年赴日本 京都蓮宗佛教大學進修。傳印於1984年任中國佛學院教務長，1986年任副院長。1994年8月，他受邀請擔任江西廬山東林寺住持。

1999年，他任北京市佛教協會會長。2010年2月2日，在中國佛教協會第八次全國代表會議上，傳印當選中國佛教協會會長，3月出任中國佛學院院長，同年10月任全國政協第11屆全國委員會常務委員會委員。