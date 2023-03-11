中國富戶資產164兆 為GDP 1.4倍

中國富裕家庭財富驚人。（Getty Images）

根據「中國統計年鑑2021」，中國2020年家庭數量為4億9415.7萬戶，10日出爐的財富報告指出，中國位於金字塔頂端的「國際超高淨值家庭」只有9.2萬戶，他們至少擁有3000萬美元可投資 資產。另外，中國富裕家庭擁有的總財富達164萬億(兆)元，比上年增長2.5%，是全年GDP總量的1.4倍。其中，可投資資產達67萬億元，占總財富四成。未來10年將有19萬億元財富傳給下一代。

中國胡潤研究院10日發布2022年度胡潤財富報告，揭示目前中國富裕家庭數量、地域分布情況以及人群畫像。香港文匯報報導，具體來看，截至2022年1月1日，擁有600萬元資產的「富裕家庭」數量已經達到518萬戶，比上年增加10萬戶，增長率為2.1%；擁有1000萬元資產的「高淨值家庭」數量達到211萬戶，比上年增加5萬戶，增加2.5%；擁有1億元資產的「超高淨值家庭」數量達到13.8萬戶，比上年增加4600戶，增加3.5%；擁有3000萬美元的「國際超高淨值家庭」數量達到9.2萬戶，比上年增加3600戶，增加4.1%。其中，增加最多的是上海、北京 、廣東和浙江，占全國增加總數的六成。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，中國富裕家庭數量增加主要原因，一方面是房地產市場的推動，特別是在一線城市，豪宅市場火熱，單價15萬元以上的豪宅成交量翻了一倍。另一方面，中國股市也帶動富裕家庭數量的增長。儘管疫情 衝擊、美國聯準會加息、地緣政治等多方面因素影響下，對於金融投資來說壓力較大，然而上證綜指和深證成指還是上漲5%和3%，創業板上漲12%。