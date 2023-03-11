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0.54秒的浪漫 清華博士拍到中國空間站「穿月」

中國新聞組╱綜合報導
清華大學博士生張嘉奇等人在校園操場拍攝到了中國空間站凌月畫面。（取材自央視新聞）
清華大學博士生張嘉奇等人在校園操場拍攝到了中國空間站凌月畫面。（取材自央視新聞）

日前，清華大學博士生張嘉奇等人在校園操場拍攝到了中國空間站凌月畫面，指在地球上觀測月球時看到空間站在月球表面快速掠過，時間僅0.54秒，因此需計算出凌月的具體位置和精準時間，張嘉奇說，「很幸運我們拍到了這一瞬間。」

來源：YouTube

央視新聞報導，張嘉奇說，其實空間站凌月、凌日的現象每天都會發生，只是在地面上可見的位置不同，清華大學學生天文協會此前曾嘗試拍攝過凌日，但效果不太理想。

根據空間站軌道信息預測，3月7日凌晨，清華大學西大操場可以看到空間站凌月，於是張嘉奇把握機會，和王世豪、盧澤陽、李建松幾位同學一起再次嘗試拍攝，終於在凌晨1時16分6秒拍到這時長僅0.54秒的珍貴瞬間。

據報導，雖然0.54秒很短，但拍攝過程很複雜，有一人負責凌月預報，使用天文系和天文協會提供的多台專業設備，等待了一個多小時，分別拍到凌月的完整過程和空間站的細節。

清華大學博士生張嘉奇等人在校園操場拍攝到了中國空間站凌月畫面。（取材自央視新聞）
清華大學博士生張嘉奇等人在校園操場拍攝到了中國空間站凌月畫面。（取材自央視新聞）

這是張嘉奇第一次拍到空間站凌月，對此他十分自豪，「凌月其實只是一瞬間，肉眼都看不清，但這次真的拍到了！一想到還有中國人在空間站上，還是很驕傲的。」

平時愛好攝影的他，也喜歡利用科學和計算記錄有趣的天象。張嘉奇還揭秘了一個「彩蛋」，拍攝當晚，團隊合成了一張照片，上面光繪了一行公式，寓意是：隨著宇宙膨脹，輻射是4次方衰減，物質是3次方衰減的，暗能量不衰減，將表示暗能量的Λ倒過來變成愛心，物質和輻射終會漸行漸遠，對星空的愛始終如一。

許多網友看了紛紛讚嘆，「為中國航天點讚，也為浪漫與熱愛點讚！」還有人說，「好酷好浪漫。」

清華大學博士生張嘉奇等人在校園操場拍攝到了中國空間站凌月畫面。（取材自央視新聞）
清華大學博士生張嘉奇等人在校園操場拍攝到了中國空間站凌月畫面。（取材自央視新聞）

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