招募「抱團養老」 杭州夫妻建別墅 試租6房間 還幫做飯

湯大姐將用於「抱團養老」的房子。（取材自極目新聞）

來自浙江杭州的湯大姐和丈夫，退休 後回到老家餘杭，花了200萬蓋一棟別墅，除去自己的房間，別墅裡還有10個空房間，因為房子很大，夫妻兩人覺得住了也孤單，便發出招募，打算找陌生人一起抱團養老。

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「蓋了四層，房間又多，看起來像個小酒店一樣。」上觀新聞報導，湯大姐對這個房子相當滿意，「旁邊有竹海，有小溪流水，環境很是不錯，還有10個空房間，我想找一些老夥伴一起抱團養老，人多熱鬧。」

湯大姐。(取材自上觀新聞)

湯大姐今年53歲，最近跟丈夫想招募抱團養老的夥伴。在發出招募之前，她也看到關於抱團養老的報導，「我也知首個抱團養老實驗暫停的消息，但我一直覺得抱團養老切中當下不少老年人養老的心理需求，是值得探索的方式，我還是想試試，老年人該有自己的生活，也應該有自己選擇怎麼養老的權利。」

湯大姐說，女兒在蕭山機場 工作，他跟丈夫不想住在女兒家旁邊，還要幫忙帶小孩，他說辛苦了大半輩子，人老了也該有自己的生活，而孩子也有孩子的生活要過，女兒也支持他們抱團養老的想法：「我想讓自己住得舒服，按照自己的心意過老年。我這邊的別墅，附近醫院也不遠，開車半個小時就能到。」

據報導，湯大姐想先試試出租6個房間，每個房間每月1500元，水電費均攤。至於伙食問題，湯大姐說自己還年輕，特別愛做菜也很會做菜，「我能給大家做的，按照每餐的價格付費，不用其他夥伴操心。」

湯大姐說，希望一起抱團養老的夥伴年齡在60到75歲之間，身體健康，性格隨和，「瑣事不過於較真就好」。

雖然湯大姐明白真正實施起來可能會有各種各樣的小問題，但她認為不能因為可能出現問題，就不去做這件事，「我很喜歡交朋友的，不喜歡孤單，所以我特別想試試。」

另據極目新聞報導，目前，已有三、四名有意向者找到湯大姐，準備挑日子實地了解。